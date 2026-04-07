తెలంగాణలో కేసీఆర్‌ను ఎలా మార్చారో, కేరళంలో కూడా విజయన్‌ను మార్చేస్తారు : రేవంత్‌

కేరళం రాష్ట్రంలోని కోవలంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్​పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన రేవంత్ రెడ్డి - తెలంగాణ అభివృద్ధిపై పరిశీలించుకోవచ్చని సవాల్

Published : April 7, 2026 at 2:03 PM IST

CM Revanth Reddy Comments on Keralam CM Vijayan : కేరళం సీఎం పిన‌రయి విజ‌య‌న్‌ తన 120 నెలల పాలనలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి విమర్శించారు. కేర‌ళంలో స‌రైన అవ‌కాశాలు లేక యువ‌త ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లారని ఆరోపించారు. కేర‌ళంలో వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారని తెలిపారు. విద్యావంతులు నైపుణ్యం కలిగిన యువ‌త విదేశాల‌కు వెళ్లడం స‌రికాదన్న ఆయన వాళ్లు తిరిగొచ్చి ఉపాధి పొందేలా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. తెలంగాణ‌ మాదిరి అభివృద్ధి, మౌలిక వ‌స‌తుల క‌ల్పన, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవ‌కాశాల‌ను మెరుగుప‌ర్చడం లాంటివి కేర‌ళంలో అమ‌లు చేస్తామని రేవంత్‌రెడ్డి వివరించారు.

తెలంగాణ‌లో ఏ మూల‌కైనా వెళ్లి తాము అమ‌లు చేస్తున్న సంక్షేమ‌, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల‌ను ప‌రిశీలించ‌వ‌చ్చని పినరయి విజయన్ సహా ఎల్​డీఎఫ్ నేతలకు స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికలు కేర‌ళం, తెలంగాణ మ‌ధ్య కాదన్న రేవంత్‌ యూడీఎఫ్, ఎల్​డీఎఫ్​ మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్నాయని తెలిపారు. పినరయి విజయన్‌ పని అయిపోయిందన్న రేవంత్‌రెడ్డి, మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీతో యూడీఎఫ్ గెలుస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల తనపై పినరయి చేసిన విమర్శలను రేవంత్‌రెడ్డి తోసిపుచ్చారు.

మోదీ, విజయన్​ల మధ్య ఒప్పందం ఉంది : తెలంగాణలో కేసీఆర్​ను ఎలా మార్చారో కేరళంలో విజయన్​ను కూడా అలా మారుస్తారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. విజయన్​గాడ్​ ఫాదర్ మోదీ దిల్లీలో ఉన్నారన్నారు. ఆయనే విజయన్​ను కేసుల నుంచి రక్షిస్తున్నారని రేవంత్ వివరించారు. మోదీ, విజయన్‌ మధ్య ఒప్పందం ఉందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. కేరళంలో సక్సెస్‌ స్టోరీ విజయన్ పాలనలో వచ్చింది కాదని ఉమెన్‌చాందీ, కరుణాకరన్‌ కేరళం అభివృద్ధి కోసం బాటలు వేశారన్నారు. పినరయి విజయన్‌కు కాలం అయిపోందని అన్నారు. తెలంగాణ‌లోని ఏ మూల‌కైనా వెళ్లి మేం అమ‌లు చేస్తున్న సంక్షేమ‌, అభివృద్ధి కార్య‌క్ర‌మాల‌ను వారు ప‌రిశీలించ‌వ‌చ్చున్నారు. ఈ విష‌యంలో తాను విజ‌య‌న్‌కు స‌వాల్ విసురుతున్నానన్నారు.

చర్చకు సిద్ధం : పినరయి విజయన్​ కేరళం ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇందుకు సంబంధించి తాను చాలా ఆధారాలు ఇచ్చానన్నారు. వారు తెలంగాణపై(పినరయి విజయన్) తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారని అన్నారు. దీనిపై పినరయి విజయన్​తో చర్చకు తాను సిద్ధమని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆయనకు ఆదర్శవంతమైన నేతలు మోదీ, అమిత్​షానా లేక జ్యోతిబసు, సోమనాథ్​ చటర్జీనా అని ప్రశ్నించారు. విజయన్​ ప్రధాని మోదీ సూచనలు తీసుకుంటున్నారని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. ఒక మోదీ దిల్లీ నుంచి పాలిస్తే మరో మోదీ తిరువనంతపురం నుంచి పాలిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కేరళంలో విజయన్​ మోదీలా పాలిస్తున్నారన్నారు. ఓట్ల కోసం మోదీలానే విజయన్​ తన పేరుతో ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు.


"కేరళంలో పోటీ తెలంగాణ, కేరళం మధ్య కాదు. ఎల్డీఎఫ్‌, యూడీఎఫ్‌ మధ్య జరుగుతోంది. నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన‍ (పినరయి విజయన్) సమాధానం చెప్పాలి. ఆయన 120 నెలల పాటు కేరళంను పాలించారు. ఆయన తన పాలనపై కేరళం ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. నేను వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచాను. ఆ సమాచారంపై ఆయన తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. అందుకే వాస్తవాలతో కూడిన లేఖ కూడా రాశాను. వాటిపై ఆయనతో చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. పినరయి విజయన్‌ స్నేహితుడు కేసీఆర్‌ 2023-24 ముందు వరకూ తెలంగాణలో అధికారంలో ఉండేవారు. అప్పుడు తెలంగాణ పరిస్థితిని విజయన్ ప్రస్తావించారు.నేను అప్పుడు అధికారంలో లేను. ఆ పాలనను చూసే తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్‌ను ఇంటికి పంపారు. ఇప్పుడు పినరయి విజయన్‌ వంతు వచ్చింది"-రేవంత్‌రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

'ఇదీ మా రాష్ట్ర అభివృద్ధి' - పినరయి విమర్శలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సుదీర్ఘ లేఖ

