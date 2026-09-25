కేరళంలో వీచే రాజకీయ మార్పు గాలులు దిల్లీలో సునామీలా మారతాయి : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విశిష్ట ప్రజాసేవకు అందించే బెస్ట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అవార్డును ఏసీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ చేతుల మీదుగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి అందుకున్నారు.
Published : September 25, 2026 at 8:56 PM IST
CM Revanth Received Aryadan Muhammed Award : కేరళంలో వీచే రాజకీయ మార్పు గాలులు దిల్లీలో సునామీలా మారతాయని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. సాధారణంగా రుతుపవనాలు కేరళలో ప్రారంభమై అనంతరం కర్ణాటక, తెలంగాణ, యూపీ, బెంగాల్కు విస్తరిస్తాయని, రాజకీయాల్లోనూ అదే జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కేరళలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు దీరినప్పుడల్లా, అనంతరం జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని చరిత్ర చెబుతోందని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు.
ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విశిష్ట ప్రజాసేవకు అందించే బెస్ట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అవార్డును ఏసీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ చేతుల మీదుగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి అందుకున్నారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన సభలో మాట్లాడారు.
కేరళ లౌకిక విలువలకు కట్టుబడి ఉన్న గడ్డ అని రేవంత్రెడ్డి కితాబిచ్చారు. భారత్ జోడో యాత్ర సమయంలో కేరళంలో పర్యటించానన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలోనూ కేరళంలో పర్యటించి, నాయకత్వ మార్పునకు పిలుపునిచ్చినట్లు గుర్తుచేశారు.