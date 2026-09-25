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కేరళంలో వీచే రాజకీయ మార్పు గాలులు దిల్లీలో సునామీలా మారతాయి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ ఫౌండేషన్​ ఆధ్వర్యంలో విశిష్ట ప్రజాసేవకు అందించే బెస్ట్ ప‌బ్లిక్ స‌ర్వెంట్ అవార్డును ఏసీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్​ చేతుల మీదుగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అందుకున్నారు.

CM Revanth Received Aryadan Muhammed Award
కేసీ వేణుగోపాల్​ నుంచి ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ బెస్ట్ ప‌బ్లిక్ స‌ర్వెంట్ అవార్డు అందుకున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 8:56 PM IST

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CM Revanth Received Aryadan Muhammed Award : కేరళంలో వీచే రాజకీయ మార్పు గాలులు దిల్లీలో సునామీలా మారతాయని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు. సాధారణంగా రుతుపవనాలు కేరళలో ప్రారంభమై అనంతరం కర్ణాటక, తెలంగాణ, యూపీ, బెంగాల్​కు విస్తరిస్తాయని, రాజకీయాల్లోనూ అదే జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కేరళలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం కొలువు దీరినప్పుడల్లా, అనంతరం జరిగిన లోక్​సభ ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని చరిత్ర చెబుతోందని రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు.

ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ ఫౌండేషన్​ ఆధ్వర్యంలో విశిష్ట ప్రజాసేవకు అందించే బెస్ట్ ప‌బ్లిక్ స‌ర్వెంట్ అవార్డును ఏసీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్​ చేతుల మీదుగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అందుకున్నారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటుచేసిన సభలో మాట్లాడారు.

కేరళ లౌకిక విలువలకు కట్టుబడి ఉన్న గడ్డ అని రేవంత్​రెడ్డి కితాబిచ్చారు. భారత్​ జోడో యాత్ర సమయంలో కేరళంలో పర్యటించానన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలోనూ కేరళంలో పర్యటించి, నాయకత్వ మార్పునకు పిలుపునిచ్చినట్లు గుర్తుచేశారు.

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CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY

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