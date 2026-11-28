దిల్లీ వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై భేటీ!
CM Revanth Delhi Visit : సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిల్లీ వెళ్లారు. డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులపై చర్చించేందుకు కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను రావాలని హైకమాండ్ ఆదేశించింది.
Published : November 28, 2026 at 9:01 PM IST
సోమవారం నుంచి పార్లమెంట్ కీలక సమావేశాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిల్లీ వెళ్లారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశాలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లోనూ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదివారం దిల్లీలో జరిగే కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నారని తెలుస్తోంది.
లోక్సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో సీట్ల సంఖ్యను ప్రస్తుతమున్న దానికంటే 50 శాతం పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నెల 30 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో ఈ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.
కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల భేటీ
డీలిమిటేషన్ బిల్లు ప్రతిపాదనపై దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో నెలకొన్న ఆందోళనలు, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యానికి సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించేందుకు కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు సమావేశం కానున్నారని ఆ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ మేరకు ఆదివారం దిల్లీలో తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రుల భేటీ జరగనుంది. నియోజకవర్గాల పెంపు ప్రతిపాదనపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ వైఖరిని ఖరారు చేయడంతో పాటు పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై కూడా చర్చించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మహిళా రిజర్వేషన్లకు మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ వాటి అమలుతో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియను ముడిపెట్టడం వల్లే ఇండీ కూటమి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ చెబుతోంది.
ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సైతం ఈ బిల్లు వ్యతిరేకమే
డీలిమిటేషన్ బిల్లును విపక్ష ఇండియా కూటమి వ్యతిరేకించేందుకు నిర్ణయించినట్లు జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఇప్పటికే తెలిపారు. మోదీ ప్రభుత్వం అధికారాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవడానికే లోక్సభ స్థానాలను పెంచాలని చూస్తోందని ఆరోపించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సైతం ఈ బిల్లు వ్యతిరేకంగా ఉందన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వ చర్యలు ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్ర ముప్పుగా మారుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చేందుకు యత్నించినా విపక్షాలు అడ్డుకోవడంతో ఫెయిలందన్నారు.
ఈ బిల్లుతో ప్రజాస్వామ్యానికి నష్టం
ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు డీలిమిటేషన్ చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన బీజేపీకి అనుకూలంగా నియోజకవర్గాలను విభజిస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు. లోక్సభ సీట్లను 850కి పెంచడం ప్రజాస్వామ్యానికి నష్టం కల్గించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియ దేశ భవిష్యత్తుకు వినాశకరమన్నారు. మోదీ, అమిత్ షా, జ్ఞానేశ్కుమార్ దేశాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
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