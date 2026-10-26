తుమ్మిడిహెట్టిపై నేడు ముంబయిలో కీలక చర్చలు - 152 మీటర్ల ఎత్తుకు మహారాష్ట్ర ఒప్పుకునేనా?
Tummidihetti Project in Telangana : తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ నిర్మాణం అంశంపై ముంబయి వేదికగా ఇవాళ కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బృందం భేటీ కానుంది.
Published : October 26, 2026 at 7:22 AM IST
Tummidihetti Project in Telangana : నిర్మల్ జిల్లాలోని తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేస్తోంది. ప్రాణహిత–చేవెళ్ల ప్రాజెక్టులో కీలకమైన తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ ఎత్తు పెంపుపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో నేడు చర్చలు జరపనుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రతినిధుల బృందం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ముంబయిలో సమావేశం కానుంది. ప్రస్తుత ఒప్పందంలో ఉన్న ఆనకట్ట ఎత్తు 148 మీటర్ల నుంచి 152 మీటర్లకు పెంచే ప్రతిపాదనపై ప్రధానంగా ఈ భేటీలో చర్చించనున్నారు.
ఉదయం 11 గంటలకు ముంబయి సహ్యాద్రి స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్లో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్తో సీఎం రేవంత్రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రతినిధుల బృందం భేటీ కానుంది. నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. తుమ్మడిహెట్టి బ్యారేజీ ఎత్తు 148 మీటర్ల నుంచి 152 మీటర్లతో నిర్మాణానికి అనుమతి కోరనున్నారు. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణం ఆవశ్యకత, రాష్ట్ర అవసరాలు, కలిగే ప్రయోజనాలు, తదితరాలను వివరించనున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు, అధ్యయనాలు, నివేదికలను మహారాష్ట్ర సీఎంకు అందించనున్నారు.
148 మీటర్ల ఎత్తుతో బ్యారేజీ నిర్మాణం
ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టులో భాగంగా తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణానికి సంబంధించి 2016 ఆగస్టు 23న అప్పటి ప్రభుత్వం మహారాష్ట్రతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం 148 మీటర్ల ఎత్తుతో బ్యారేజీ నిర్మాణం చేయాల్సి ఉండగా, ఆ పనులు ఇప్పటికీ ప్రారంభం కాలేదు. అయితే 148 మీటర్ల ఎత్తుతో గ్రావిటీ ద్వారా ఆశించిన స్థాయిలో నీటిని తరలించడం సాధ్యం కాదని ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటోంది. 152 మీటర్లకు పెంచితే గ్రావిటీ ద్వారా ఎక్కువ నీటిని తరలించడంతో పాటు విద్యుత్ వ్యయాన్ని తగ్గించవచ్చని భావిస్తోంది. 152 మీటర్ల ఎత్తుతో బ్యారేజీ నిర్మాణానికి మహారాష్ట్ర నుంచి అంగీకారం సాధించడంపై ప్రస్తుతం దృష్టి సారించింది.
2025 డిసెంబర్ 4న ఆదిలాబాద్లో జరిగిన ప్రజా పాలన–ప్రజా విజయోత్సవాల సందర్భంగా తుమ్మిడిహెట్టి నిర్మాణం చేపట్టి ఆదిలాబాద్ పంట పొలాలకు సాగునీరు అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. 2026 జనవరిలో నిర్మల్ సభలోనూ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. తుమ్మడిహెట్టి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మహారాష్ట్రతో చర్చలను వేగవంతం చేయాలని సీఎం ఇప్పటికే ఆదేశించారు. మే 6న నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, మే 26న స్వయంగా రేవంత్రెడ్డి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖలు రాశారు. బ్యారేజీ ఎత్తు, ముంపు ప్రభావం సహా పెండింగ్ అంశాలపై చర్చించేందుకు సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. జూన్ 11న ప్రధాని మోదీకి సైతం లేఖ రాసిన ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ–మహారాష్ట్ర మధ్య పెండింగ్ అంశాల పరిష్కారానికి జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ లేఖను ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం కూడా కేంద్ర జలశక్తి శాఖకు పంపించింది.
అంతర్రాష్ట్ర సమస్యలపై చర్చ
ఈ క్రమంలోనే సెప్టెంబర్ 1న దిల్లీలో కేంద్ర జలసంఘం ఛైర్మన్ అధ్యక్షతన తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర అధికారుల సమావేశం జరిగింది. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలు, అంతర్రాష్ట్ర సమస్యలపై చర్చించారు. అనంతరం సెప్టెంబర్ 3న సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ నిర్వహించి బ్యాక్ వాటర్ అధ్యయనాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహారాష్ట్ర జల వనరుల శాఖకు పంపించింది. 148 నుంచి 152 మీటర్ల వరకు వివిధ నీటి మట్టాల వద్ద ముంపు ప్రభావాన్ని వివరించే కాంటూర్ మ్యాపులను అందించింది. 152 మీటర్ల ఎత్తున బ్యారేజీ నిర్మిస్తే దాదాపు 2,300 ఎకరాలు ముంపునకు గురవుతాయని, 150 మీటర్ల ఎత్తున నిర్మిస్తే వెయ్యి ఎకరాలలోపే ముంపు ప్రభావం ఉంటుందని వివరించారు.
మహారాష్ట్రలో ముంపునకు గురయ్యే భూమికి సంబంధించి చట్ట ప్రకారం పరిహారం చెల్లిస్తామని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే చర్చల అనంతరం బ్యారేజీ ఎత్తుపై రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అంగీకారం, సాంకేతిక అనుమతులు, అంతర్రాష్ట్ర సమస్యల పరిష్కారం వంటి అంశాలు బ్యారేజీ భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి.
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