దొడ్డుబియ్యం ముక్కిపోయాయి, వర్షంలో కొట్టుకుపోయాయి!

రేషన్​ షాప్​లు, ఎంఎల్​ఎస్​ గోదాముల్లో నిల్వ ఉన్న దొడ్డు బియ్యం వేలం - ఎన్నికల కోడ్​ పూర్తైయిన నేపథ్యంలో త్వరలో టెండర్లు! - పలు చోట్ల అవకతవకలు కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్న డీలర్లు

Broken rice Auction in Telangana
Broken rice Auction in Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Broken rice Auction in Telangana : ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ(పీడీఎస్​) ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్న బియ్యం పంపిణీ చేస్తుండటంతో రేషన్‌ దుకాణాలు, ఎంఎల్‌ఎస్‌ గోదాముల్లో నిల్వ ఉన్న దొడ్డు బియ్యాన్ని ప్రభుత్వం వేలం వేయాలని నిర్ణయించింది. పంచాయతీ ఎన్నికల కోడ్‌ పూర్తయిన నేపథ్యంలో త్వరలో టెండర్లు పిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత ఏడాది ఏప్రిల్‌ నుంచి మిగిలిన దొడ్డు బియ్యం దుకాణాల్లో నిల్వ చేయలేక స్థలం కొరత కారణంగా రేషన్‌ డీలర్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

దొడ్డు బియ్యం నిల్వలపై అనుమానాలు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఏప్రిల్‌ నెల నుంచి సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తుండటంతో ఒక్కో చౌక ధరల దుకాణం పరిధిలో 20 నుంచి 50 క్వింటాళ్ల వరకు దొడ్డు బియ్యం నిల్వ ఉంది. అయితే అప్పటివరకు రేషన్​ షాప్​లలో దొడ్డుబియ్యం నిల్వలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదోనని అధికారులు లెక్కించలేదు. మరోవైపు 9 నెలలుగా నిల్వలపై సంబంధిత అధికారులు దృష్టి సారించకపోవడం వల్ల బియ్యం నిల్వల్లో జరిగిన అవకతవకలను రేషన్ డీలర్లు కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

తప్పుదోవ పట్టించే అవకాశం : వరంగల్‌ జిల్లాలోని రామన్నపేటలో భారీ వర్షాలతో నిల్వ చేసిన దొడ్డు బియ్యం మొత్తం వరదకు కొట్టుకుపోయిందని ఇటీవల ఓ డీలర్, పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారులను మభ్యపెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. దుకాణంలోని బియ్యం నిల్వలను పరిశీలించగా సుమారు 100 క్వింటాళ్ల వరకు తేడాలు రావడంతో అతడిపై 6ఏ కేసు నమోదు చేశారు. అయితే రేషన్ దుకాణాల్లో నిల్వ చేసిన బియ్యాన్ని చాలావరకు డీలర్లు ఇప్పటికే విక్రయించుకుని లబ్ధి పొందినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో వేలం సమయానికి దొడ్డుబియ్యం పందికొక్కులు తిన్నాయని, వాన నీటికి తడిసి ముక్కిపోయాయని అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు అవకాశం ఉంది.

వరంగల్ జిల్లాలో 1,020 మెట్రిక్‌ టన్నులు : వరంగల్ జిల్లా పరిధిలోని 509 చౌక ధరల(రేషన్) దుకాణాలకు ప్రతినెలా 5,014.541 మెట్రిక్‌ టన్నుల బియ్యం కోటాను కేటాయిస్తారు. అయితే గత ఏప్రిల్‌ నెల నుంచి రేషన్‌ దుకాణాల్లో నిల్వ ఉన్న దొడ్డు బియ్యంతో పాటు అదనంగా ఎంఎల్‌ఎస్‌ పాయింట్లు, బఫర్‌ గోదాముల్లోనూ టన్నుల కొద్దీ బియ్యం నిల్వలున్నాయి. రేషన్‌ షాప్​లలో 847.356 మెట్రిక్‌ టన్నులు, గోదాముల్లో 1,020 మెట్రిక్‌ టన్నులు దొడ్డు బియ్యం నిల్వలున్నట్లుగా అధికారుల ప్రాథమిక నివేదికల ద్వారా తెలుస్తోంది.

ప్రభుత్వ గోదాముల్లో నిల్వలు : పలు చౌకధరల దుకాణాల్లో దొడ్డుబియ్యం బస్తాలకు ఏకంగా పురుగులు పట్టి పనికిరాకుండా పోతున్నాయి. చాలాచోట్ల ఎలుకలు, పందికొక్కుల బెడదతో వాటిని కాపాడుకొనేందుకు అదనపు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని డీలర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన గోదాముల్లో నిల్వ ఉన్న వాటి పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంది.

బియ్యం బస్తాల వద్ద గమ్‌ ప్యాడ్‌ : దొడ్డు బియ్యంను భద్రపర్చేందుకు అదనంగా తమ జేబులో నుంచి ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని రేషన్​ డీలర్లు వాపోతున్నారు. ఎలుకలు బస్తాలన్నీ కొరుకుతూ బియ్యాన్ని మొత్తం చిందర వందర చేస్తున్నాయని, ఎలుకలను పట్టి దూరంగా వదిలేసేందుకు గమ్‌తో ఉండే అట్టలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. ఇందుకు అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి రావడం వల్ల తమకు ఇబ్బందిగా ఉందని ఓ రేషన్ డీలరు తెలిపారు. బియ్యం నిల్వలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎలుకలు, పందికొక్కులు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయని మరో డీలరు వాపోయాడు. వీటి రికవరీకి ఆలస్యం చేస్తే తూకంలో వ్యత్యాసాన్ని తమ నుంచి వసూలు చేస్తారని తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ దొడ్డు బియ్యం వేలం వేసేందుకు సంబంధిత అధికారులు చర్యలు చేపట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది.

