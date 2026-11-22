అగ్రి గోల్డ్ బాధితులకు గుడ్న్యూస్ - బాండ్ పేపర్ల పరిశీలనకు షెడ్యూల్ విడుదల
Agrigold Bond Verification Schedule: అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల నుంచి సీఐడీ విభాగం సమగ్ర వివరాలను సేకరించనుంది. బాండ్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ కోసం సీఐడీ చీఫ్ చారుసిన్హా శనివారం షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు.
Published : November 22, 2026 at 9:27 AM IST
అగ్రి గోల్డ్ బాధితులకు ఊరట కల్పించే దిశగా తెలంగాణ సీఐడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ.447 కోట్ల కుంభకోణానికి (స్కామ్నకు) సంబంధించి 1.65 లక్షల మంది బాధితుల సమగ్ర వివరాలను సేకరించే పనిలో నిమగ్నమైంది. బాధితుల బాండ్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ కోసం సీఐడీ చీఫ్ చారు సిన్హా శనివారం షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లాలు, మండలాల వారీగా తేదీలతో పాటు కేంద్రాల వివరాలను ప్రకటించారు. ఈ కుంభకోణంలో సీఐడీ ఇప్పటికే ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసి సమగ్ర దర్యాప్తు చేసింది.
బాధితుల బాండ్ పత్రాల పరిశీలనకు నిర్ణయం
ఈ నేపథ్యంలోనే బాధితులకు సంబంధించిన బాండ్ పేపర్లు, ఇతర ఆధారాల పరిశీలన కోసం ప్రత్యేకంగా వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను చేపట్టాలని సీఐడీ విభాగం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం జిల్లాలు, మండలాల వారీగా అధికారులను నియమించింది. 10 జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రాల్లో ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగనున్నట్లు వెల్లడించింది.
వచ్చే ఏడాది జులై 30 వరకు రోజూ 250 మంది ఖాతాదారులకు సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ జరగనుందని పేర్కొంది. బాధితులు తమకు కేటాయించిన డేట్, వెరిఫికేషన్ సెంటర్ వివరాలను పరిశీలించి నిర్ణీత సమయంలో సంబంధిత అధికారుల ఎదుట హాజరుకావాలని విన్నవించింది. అన్ని పని దినాల్లో ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సంప్రదించాలని సూచించింది.
కీలక సూచనలివి
- డిపాజిటర్ ధ్రువీకరణ కోసం అసలు బాండ్/క్యాష్ రిసిప్ట్, ఆధార్ కార్డు, పాన్ ఐడీ, బ్యాంకు పాసు పుస్తకం మొదటిపేజీ జిరాక్స్, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో, బ్యాంకుకు లింకైన సెల్ఫోన్ నంబరు, ఏజెంట్ పేరు లాంటి వివరాలు తెలపాల్సి ఉంటుంది.
- డిపాజిటర్ జీవించి ఉన్నా, వెరిఫికేషన్కు రాలేని పరిస్థితుల్లో అధీకృత లేఖను కుటుంబ సభ్యులతోనైనా పంపవచ్చు. డిపాజిటర్ మరణించిన సందర్భంలో నామినీ ఈ పత్రాల్ని సమర్పించవచ్చని పేర్కొంది. ఒకవేళ డిపాజిటర్, నామినీ ఇద్దరూ మరణించిన సందర్భంలో చట్టబద్ధ వారసులు తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలను ఇవ్వొచ్చ. ఏజెంట్లు సైతం బాండ్ల వివరాలను సమర్పించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
హైదరాబాద్లో ఈ నెల 25 నుంచి
హైదరాబాద్ కేంద్రం పరిధిలో 37,001 మంది ఖాతాదారులకు సంబంధించి ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి వచ్చే ఏడాది జూన్ 10 వరకు జిల్లాల వారీగా వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ అనేది కొనసాగనుంది. ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 17వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్ నగర పరిధి, డిసెంబర్ 18 నుంచి వచ్చే ఏడాది జనవరి 19వ తేదీ వరకు మేడ్చల్ జిల్లా పరిధి, జనవరి 20వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 27 వరకు రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధి, ఏప్రిల్ 28 నుంచి జూన్ 10 వరకు వికారాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని డిపాజిటర్లు హైదరాబాద్ కేంద్రంలో వెరిఫికేషన్కు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.
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