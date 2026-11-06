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తెలంగాణ సీఐడీ చేతికి సరికొత్త అస్త్రం - ఎంతమందిలో ఉన్నా క్షణాల్లో నేరస్థుల గుర్తింపు!

Telangana CID Face Search App : తెలంగాణ పోలీసులు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. కరడు గట్టిన నేరస్థులను క్షణాల్లో పసిగట్టే అంబిస్​ మొబైల్​ యాప్​ను తాజాగా సమకూర్చుకున్నారు.

Telangana CID Face Search App
తెలంగాణ సీఐడీ చేతికి సరికొత్త అస్త్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2026 at 11:50 AM IST

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అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగంలో ముందుంటున్న తెలంగాణ పోలీసుల చేతిలో మరో అధునాతన నేర పరిశోధన అస్త్రం వచ్చి చేరింది. ఫేస్​ రికగ్నిషన్​లో కీలకమైన అంబిస్ మొబైల్​ ఫేస్​ సెర్చ్​ టూల్​ను తాజాగా సమకూర్చుకున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వర్తించే దర్యాప్తు అధికారులు ఈ సెర్చ్​టూల్​ను వినియోగించే సదుపాయం గురువారం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.

నేర ఛేదనలో కీలకం కానున్న సరికొత్త టూల్

పాత నేరస్థులు, అనుమానితుల గుర్తింపులో ఈ అంబిస్​ మొబైల్​ ఫేస్​ సెర్చ్​ టూల్‌ కీలకం కానుంది. ఉదాహరణకు జన సమర్థం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతంలో ఓ వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తుండటం అక్కడే ఉన్న ఓ పోలీస్‌ అధికారి కంటపడింది. అతడు కరడుగట్టిన పాత నేరస్థుడనే అనుమానంతో వెంటనే అతడి ఫొటో తీసి దాన్ని తన స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఉన్న ఓ యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేశారు.

15 సెకన్లలోనే అతడి క్రైమ్ హిస్టరీ సెల్‌ఫోన్‌ తెరపై ప్రత్యక్షమైంది. ఇంటర్​ స్టేట్​ నేరస్థుడైన అతడిపై గతంలో 10 కేసులతో పాటు నాన్‌ బెయిలబుల్‌ వారంట్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పోలీస్​ స్టేషన్​కు తీసుకెళ్లి విచారించడంతో భారీ చోరీకి పథకం రచించి హైదరాబాద్‌ నగరం వచ్చినట్లు తేలింది. ఈ సరికొత్త టూల్​ ఇలాంటి నేరాలు ఎన్నింటినో కట్టడి చేసేందుకు పోలీసులకు ఉపకరిస్తుంది.

క్షణాల్లో నేరస్థులను గుర్తించేలా

తెలంగాణ సీఐడీ డేటాబేస్‌లో ఉన్న దాదాపు 9.8 లక్షల మంది పాత నేరస్థుల ముఖాలతో పాటు నేర రికార్డులను ఈ టూల్‌ ద్వారా అనుసంధానించారు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు చెందిన పాత నేరస్థులతో పాటు ఇప్పటికే తెలంగాణ పోలీస్‌ రికార్డుల్లో ఉన్న కరడుగట్టిన అంతర్రాష్ట్ర నేరస్థుల ఫొటోలు, వివరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

క్షేత్రస్థాయిలో ఎవరైనా అనుమానితుడు పోలీసుల కంట పడినట్లయితే అక్కడికక్కడే క్షణాల్లో అతడిపై ఏమైనా నేరచరిత్ర ఉందా అని తెలుసుకోవడం సులభతరం అవుతుంది. గతంలో అయితే అలాంటి అనుమానితుడిని ఫొటో తీసి సీఐడీ హెడ్​ క్వార్టర్​కు పంపేవారు. అక్కడి సిబ్బంది తమ డేటాబేస్‌లోని ఫొటోలతో సరిపోల్చి చెప్పాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల కాలయాపన జరిగేది. తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన టూల్‌తో ఈ సమస్య ఉండదు.

వీడియోలతోనూ శోధించవచ్చు

సీసీటీఎన్‌ఎస్‌(క్రైమ్‌ అండ్‌ క్రిమినల్‌ ట్రాకింగ్‌ నెట్‌వర్క్‌ సిస్టమ్‌), దర్పణ్‌ సహా నేర పరిశోధనకు అందుబాటులో ఉన్న వనరుల నుంచి సేకరించిన సుమారు 9.8 లక్షల ఫొటోలు, వివరాలతో కూడిన డేటాబేస్‌ను ఈ టూల్‌ శోధిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వర్తించే పోలీసులు, ఫొటోలు మాత్రమే కాకుండా వీడియో క్లిప్‌లను సైతం పంపించొచ్చు.

వాటినీ యాప్‌ ఫేషియల్‌ డేటాబేస్‌లో వేగంగా శోధించగలుగుతుంది. ఈ యాప్‌ను వినియోగించిన సమయం, తేదీ, లొకేషన్​తో పాటు శోధన కార్యకలాపాల వివరాలు నిక్షిప్తమవుతాయి. టూల్‌ వినియోగంలో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు జియోట్యాగ్డ్​ ఆడిట్‌ ట్రయల్​ను నిర్వహించనున్నారు.

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