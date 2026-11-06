తెలంగాణ సీఐడీ చేతికి సరికొత్త అస్త్రం - ఎంతమందిలో ఉన్నా క్షణాల్లో నేరస్థుల గుర్తింపు!
Telangana CID Face Search App : తెలంగాణ పోలీసులు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. కరడు గట్టిన నేరస్థులను క్షణాల్లో పసిగట్టే అంబిస్ మొబైల్ యాప్ను తాజాగా సమకూర్చుకున్నారు.
Published : November 6, 2026 at 11:50 AM IST
అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగంలో ముందుంటున్న తెలంగాణ పోలీసుల చేతిలో మరో అధునాతన నేర పరిశోధన అస్త్రం వచ్చి చేరింది. ఫేస్ రికగ్నిషన్లో కీలకమైన అంబిస్ మొబైల్ ఫేస్ సెర్చ్ టూల్ను తాజాగా సమకూర్చుకున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వర్తించే దర్యాప్తు అధికారులు ఈ సెర్చ్టూల్ను వినియోగించే సదుపాయం గురువారం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
నేర ఛేదనలో కీలకం కానున్న సరికొత్త టూల్
పాత నేరస్థులు, అనుమానితుల గుర్తింపులో ఈ అంబిస్ మొబైల్ ఫేస్ సెర్చ్ టూల్ కీలకం కానుంది. ఉదాహరణకు జన సమర్థం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతంలో ఓ వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తుండటం అక్కడే ఉన్న ఓ పోలీస్ అధికారి కంటపడింది. అతడు కరడుగట్టిన పాత నేరస్థుడనే అనుమానంతో వెంటనే అతడి ఫొటో తీసి దాన్ని తన స్మార్ట్ఫోన్లో ఉన్న ఓ యాప్లో అప్లోడ్ చేశారు.
15 సెకన్లలోనే అతడి క్రైమ్ హిస్టరీ సెల్ఫోన్ తెరపై ప్రత్యక్షమైంది. ఇంటర్ స్టేట్ నేరస్థుడైన అతడిపై గతంలో 10 కేసులతో పాటు నాన్ బెయిలబుల్ వారంట్లు పెండింగ్లో ఉన్నట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి విచారించడంతో భారీ చోరీకి పథకం రచించి హైదరాబాద్ నగరం వచ్చినట్లు తేలింది. ఈ సరికొత్త టూల్ ఇలాంటి నేరాలు ఎన్నింటినో కట్టడి చేసేందుకు పోలీసులకు ఉపకరిస్తుంది.
క్షణాల్లో నేరస్థులను గుర్తించేలా
తెలంగాణ సీఐడీ డేటాబేస్లో ఉన్న దాదాపు 9.8 లక్షల మంది పాత నేరస్థుల ముఖాలతో పాటు నేర రికార్డులను ఈ టూల్ ద్వారా అనుసంధానించారు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు చెందిన పాత నేరస్థులతో పాటు ఇప్పటికే తెలంగాణ పోలీస్ రికార్డుల్లో ఉన్న కరడుగట్టిన అంతర్రాష్ట్ర నేరస్థుల ఫొటోలు, వివరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
క్షేత్రస్థాయిలో ఎవరైనా అనుమానితుడు పోలీసుల కంట పడినట్లయితే అక్కడికక్కడే క్షణాల్లో అతడిపై ఏమైనా నేరచరిత్ర ఉందా అని తెలుసుకోవడం సులభతరం అవుతుంది. గతంలో అయితే అలాంటి అనుమానితుడిని ఫొటో తీసి సీఐడీ హెడ్ క్వార్టర్కు పంపేవారు. అక్కడి సిబ్బంది తమ డేటాబేస్లోని ఫొటోలతో సరిపోల్చి చెప్పాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల కాలయాపన జరిగేది. తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన టూల్తో ఈ సమస్య ఉండదు.
వీడియోలతోనూ శోధించవచ్చు
సీసీటీఎన్ఎస్(క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్), దర్పణ్ సహా నేర పరిశోధనకు అందుబాటులో ఉన్న వనరుల నుంచి సేకరించిన సుమారు 9.8 లక్షల ఫొటోలు, వివరాలతో కూడిన డేటాబేస్ను ఈ టూల్ శోధిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వర్తించే పోలీసులు, ఫొటోలు మాత్రమే కాకుండా వీడియో క్లిప్లను సైతం పంపించొచ్చు.
వాటినీ యాప్ ఫేషియల్ డేటాబేస్లో వేగంగా శోధించగలుగుతుంది. ఈ యాప్ను వినియోగించిన సమయం, తేదీ, లొకేషన్తో పాటు శోధన కార్యకలాపాల వివరాలు నిక్షిప్తమవుతాయి. టూల్ వినియోగంలో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు జియోట్యాగ్డ్ ఆడిట్ ట్రయల్ను నిర్వహించనున్నారు.
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