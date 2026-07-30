20 నిమిషాల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి తప్పిన ప్రమాదం - దిల్లీ నుంచి శంషాబాద్ చేరుకున్న ఇండిగో విమానానికి రాని క్లియరెన్స్ - 20 నిమిషాల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : July 30, 2026 at 8:31 AM IST
- శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి తప్పిన ప్రమాదం
- ఢిల్లీ నుండి ఇండిగో (6e717) విమానంలో శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ కు చేరుకున్న విమానానికి రాని క్లియరెన్స్
- ల్యాండింగ్ అవుతున్న సమయంలో విమానాన్ని తిరిగి టేకాఫ్ తీసుకున్న పైలట్
- 20 నిమిషాల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం తిరిగి ఎయిర్ పోర్ట్ లో సేఫ్గా ల్యాండింగ్ రాత్రి 8:35 నిమిషాలకు ఘటన
- విమానంలో ముఖ్యమంత్రి సహా 229 మంది ప్రయాణికులు విమానం సేఫ్గా ల్యాండింగ్ అవడంతో తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
- విమానంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉండడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న సెక్యూరిటీ అధికారులు
- ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన