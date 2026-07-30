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20 నిమిషాల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం

శంషాబాద్ ఎయిర్​పోర్ట్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి తప్పిన ప్రమాదం - దిల్లీ నుంచి శంషాబాద్ చేరుకున్న ఇండిగో విమానానికి రాని క్లియరెన్స్ - 20 నిమిషాల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 8:31 AM IST

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  • శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్​లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి తప్పిన ప్రమాదం
  • ఢిల్లీ నుండి ఇండిగో (6e717) విమానంలో శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ కు చేరుకున్న విమానానికి రాని క్లియరెన్స్
  • ల్యాండింగ్ అవుతున్న సమయంలో విమానాన్ని తిరిగి టేకాఫ్ తీసుకున్న పైలట్
  • 20 నిమిషాల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం తిరిగి ఎయిర్ పోర్ట్ లో సేఫ్‌గా ల్యాండింగ్ రాత్రి 8:35 నిమిషాలకు ఘటన
  • విమానంలో ముఖ్యమంత్రి సహా 229 మంది ప్రయాణికులు విమానం సేఫ్‌గా ల్యాండింగ్ అవడంతో తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
  • విమానంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉండడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న సెక్యూరిటీ అధికారులు
  • ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

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