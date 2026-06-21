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SIR : పాత చిరునామాలోనే ఎన్యూమరేషన్ ఫారం - బీఎల్​వో ఇంటికి రాకుంటే ఫోన్​ చేయాల్సిందే

బీఎల్‌వో ఇంటికి రాకుంటే 1950 టోల్‌ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్‌ చేయవచ్చు - చిరునామా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే బీఎల్‌వోలు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం అందిస్తారు - 'సర్'​పై రాష్ట్ర చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ అధికారి సుదర్శన్‌ రెడ్డి

Special Intensive Revision Mapping
Special Intensive Revision in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 9:35 AM IST

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Special Intensive Revision In Telangana : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌-సర్‌) అంటే ఓటర్ల జాబితాను శుద్ధి చేయడమేనని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సీఈవో సుదర్శన్‌ రెడ్డి అన్నారు. అనర్హులు తొలగిపోయి చివరగా అర్హులే మిగులుతారన్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే ఈ ప్రక్రియ కచ్చితంగా కొనసాగుతుందని తేల్చి చెప్పారు. ఈ సర్వేలో బూత్​ లెవల్​ ఆఫీసర్లదే కీలక పాత్ర అని వెల్లడించారు. పౌరులకు ఓటరు జాబితాలోని అడ్రస్​ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే బీఎల్‌వోలు ఎన్యూమరేషన్‌ లెటర్​ అందిస్తారని తెలిపారు.

తెలంగాణలో 70 శాతం మ్యాపింగ్‌ పూర్తయిందని మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో తక్కువ శాతం జరిగిందని చీఫ్ ఎలక్టోరల్ అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. మ్యాపింగ్‌ జరిగిన 89 లక్షల మంది ఓట్లలో 11 రకాల లోపాలను గుర్తించామన్నారు. వీరికి నోటీసులు ఇవ్వాలా? లేదా? అనేది ఈఆర్వోలు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటారని, నోటీసులు వచ్చిన వారు ఐడీ కార్డును చూపించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.

ఎస్‌ఐఆర్‌ షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే : రాష్ట్రంలో 3.38 కోట్ల మంది ఓటర్లకు సంబంధించి వారి పేరు, ఫొటో వంటి వివరాలతో ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల ప్రింటింగ్ వంటి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని, సర్వే ప్రారంభమైన తర్వాత బీఎల్‌వో ఇంటింటికీ వచ్చి ఓటర్లకు ఆ పత్రాలను రెండు జతలు అందిస్తారని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తెలిపారు. ఆ పత్రాన్ని ఎలా నింపాలో వివరిస్తారని, అందులో ఒకటి బీఎల్‌వో తీసుకుని, మరొకటి ఓటరుకు రసీదుగా అందిస్తారన్నారు. ఓటరుకు నోటీసు వస్తే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన 11 గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదో ఒకటి చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉన్న మరికొన్ని పత్రాలను కూడా పరిశీలించే అవకాశం ఉందని, ఓటరు జాబితాలోని చిరునామా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం అందిస్తారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న చిరునామాలో ఓటరుగా నమోదు లేకపోతే అక్కడ మాత్రం ధ్రువీకరణ పత్రం ఇవ్వరని చెప్పారు. ఆన్‌లైన్‌లో కూడా పత్రాన్ని నింపవచ్చన్న ఎన్నికల సంఘం అధికారులు, పాత చిరునామాలో ఓటు వద్దనుకుంటే అక్కడ ఫారం నింపకపోతే ఓటు దానంతటదే తొలగిపోతుందన్నారు.

తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న చిరునామాలో ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. లేదా పాత చిరునామా నుంచి కొత్త అడ్రస్‌కు ఓటు మార్చుకోవాలనుకుంటే ఫారం-8 ద్వారా మార్చుకోవచ్చని చెప్పారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించినా ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ మాత్రం షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే కొనసాగుతుందని అన్నారు. సర్వే సమయంలో ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు రాకపోతే స్థానిక బీఎల్‌వో, సూపర్‌వైజర్, ఈఆర్వోల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు. లేకపోతే 1950 టోల్‌ఫ్రీ నంబరుకు కూడా ఫోన్‌ చేయవచ్చని విలేకరులు అడిగిన పలు సందేహాలకు సీఈవో సుదర్శన్‌రెడ్డి స్పష్టత ఇచ్చారు.

ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రారంభం కాకముందే పేర్లు తొలగింపు? : రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌) సర్వే మొదలు కాకముందే ఓట్ల తొలగింపు ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఇక్కడ మొత్తం 3.38 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా, ఇప్పటికే 5 లక్షల డూప్లికేట్‌ ఓటర్లను తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక వ్యక్తికి దేశంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ చోట్ల ఓట్లు ఉండటాన్ని ఎన్నికల సంఘం రూపొందించిన డెమోగ్రఫీ సిమిలర్‌ ఎంట్రీస్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ గుర్తించి ఆటోమేటిక్​గా తొలగిస్తుంది. ఇప్పుడు రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్న డూప్లికేట్‌ ఓట్లను ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ద్వారా గుర్తించి తొలగించినట్లు అర్థమవుతుంది. అదే విధంగా గతంలో ఒకసారి ఓటు వేసి తర్వాత మరోచోటుకు వెళ్లి ఇంకో ఓటు వేసిన వారు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

రాష్ట్రంలో సుమారు 30 లక్షల ఓటర్లపై ప్రభావం : ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత రాష్ట్రంలో సుమారు 30 లక్షల మంది ఓటర్లపై ప్రభావం చూపనున్నట్లు స్పష్టమవుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఓటర్లను 2002 ఓటర్ల జాబితాతో ర్యాండమ్‌ మ్యాపింగ్‌ చేయగా, రాష్ట్రంలో సుమారు 30 లక్షల మంది ఓటర్లు వివిధ కారణాలతో తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అధికారులు ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చినట్లు తెలిసింది.

ప్రధానంగా గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​ పరిధిలోనే సుమారు 15 లక్షలమంది ఓటర్లపై ప్రభావం ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఎన్నికల అధికారులు నిర్వహించిన మ్యాపింగ్‌లో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో చాలా మంది ఓటర్లు స్థానికంగా లేకపోవడం, ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఓట్లు ఉండటం వంటి అంశాలను అధికంగా గుర్తించారు. రాష్ట్రంలో 3.38 కోట్ల ఓటర్లలో 2.38 కోట్ల మందికి మ్యాపింగ్‌ ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఇందులో 89 లక్షల ఓటర్లలో 11 రకాల లోపాలను గుర్తించారు. ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు నింపితే పరిశీలించి సమన్లు అందిస్తారు. అప్పుడు వారు కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. చూపించలేకపోతే ఆ ఓటును కచ్చితంగా తీసేస్తారు.

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SPECIAL INTENSIVE REVISION MAPPING
CHIEF ELECTORAL OFFICER ON SIR

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