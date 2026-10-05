బోగస్ ఫారం-7లపై చర్యలు తీసుకోండి - సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి ఆదేశం
అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను తొలగించేందుకు ఫారం-7ని దుర్వినియోగం చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి అధికారులకు జారీ చేశారు. కొన్నిచోట్ల భారీగా బోగస్ ఫారం-7 ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
తెలంగాణ సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి (ETV Bharat)
Published : October 5, 2026 at 5:30 PM IST
CEO C Sudarshan Reddy Orders To Officers : బోగస్ ఫారం-7లపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి ఆదేశించారు. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్లకు సీఈవో ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అర్హులైన ఓట్ల తొలగింపు కోసం కొన్నిచోట్ల భారీగా బోగస్ ఫారం-7 ఇచ్చినట్లు సమాచారం. తప్పుడు ఫారాలు సమర్పిస్తే విచారణ జరిపి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.