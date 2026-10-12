పట్టభద్రుల ఓటు నమోదు కోసం ఓటరుకార్డు తప్పనిసరి కాదు : సీఈఓ సుదర్శన్రెడ్డి
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియలో ఓటరు కార్డు తప్పనిసరి కాదని సీఈఓ సుదర్శన్రెడ్డి తెలిపారు. ఓటరు కార్డు లేదన్న కారణంతో గ్రాడ్యుయేట్లు సమర్పించిన ఫారం-18ను రిజెక్ట్ చేయకూడదని ఆదేశించారు.
Published : October 12, 2026 at 7:13 PM IST
Telangana SEO On Graduate Voter Registration : పట్టభద్రుల నియోజవకవర్గంలో ఓటు నమోదు కోసం ఓటరు కార్డు వివరాలు తప్పనిసరి కాదని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్తో పాటు వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల్లో ఓటు నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓటరు కార్డు నంబరు, ఇతర వివరాలు తప్పనిసరిగా కావాలని ఎన్నికల అధికారులు ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని సీఈఓ తెలిపారు. కేవలం ఓటరు కార్డు నంబరు, వివరాలు లేవన్న కారణంగా ఓటు నమోదు కోసం గ్రాడ్యుయేట్లు సమర్పించిన ఫారం-18 తిరస్కరించడానికి వీల్లేదని కలెక్టర్లు, ఈఆర్వోలకు స్పష్టతనిస్తూ సీఈఓ సుదర్శన్రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.