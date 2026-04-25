ETV Bharat / state

తెలంగాణలోని ప్రతీ ఇంటిని లెక్కిస్తాం : భారతి హోళికేరి

రేపటి నుంచి మే 10 వరకు తెలంగాణలో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ - జనగణన రాష్ట్ర డైరెక్టర్‌ భారతి హోళికేరి ప్రకటన - జనగణన కోసం 1855 నంబర్‌తో హెల్ప్‌లైన్

Telangana Census Director Bharati Holikeri
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Census Director Bharati Holikeri : తెలంగాణ భౌగోళిక పరిధిలో ఉన్న ప్రతి ఇంటినీ లెక్కిస్తామని జనగణన రాష్ట్ర డైరెక్టర్‌ భారతీ హాళికేరి తెలిపారు. జనాభా లెక్కల సేకరణ వివరాలను ఆమె మీడియా సమావేశంలో వివరించారు. ఆస్పత్రి, బడి, గుడి, గుడిసె, అద్దె భవనం ఇలా ఏదైనా జనగణన జరుగుతుందని తెలిపారు.

రెండోదశలో వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరిస్తాం : భవనంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటామన్న భారతీ హాళికేరి 2027 సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో రెండో దశ మొదలయ్యేలోగా అంతా సిద్ధం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. రెండో దశలో 2027 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నుంచి వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరిస్తామని అన్నారు. ఇళ్ల గణన కోసం బ్లాకులుగా విభజించి ఎన్యుమరేటర్లను కేటాయిస్తామని, వచ్చే నెల 11 నుంచి జూన్‌ 9 వరకు ఎన్యుమరేటర్లు ప్రతి ఇంటికి మార్కు చేస్తారని, ప్రతి భవనంలో ఎన్ని ఇళ్లు ఉన్నాయనేది మార్కు చేస్తారని పేర్కొన్నారు.

నివాసాల మార్కింగ్ పూర్తి అవుతుంది : రేపటి నుంచి మే 10 వరకు తెలంగాణలో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ ఉంటుందన్న భారతి హోళికేరి సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ కోసం ప్రత్యేక పోర్టల్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. se.census.gov.in పోర్టల్‌లో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌కు వీలు కల్పించామని, 15 రోజులపాటు సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు. మొదటిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ చేస్తున్నామని, ప్రజలు స్వతహాగా వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ 16 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుందని, సమాచార భద్రతపై ఎలాంటి భయాందోళన చెందవద్దని సూచించారు. జనగణనతో పాటే కులగణన ఉంటుందని, తొలివిడతలో ఇళ్లకు సంబంధించిన వివరాల నమోదు ఉంటుందని, మే 11 నుంచి జూన్ 19 వరకు నివాసాలపై మార్కింగ్ చేస్తామని, మూడు, నాలుగు రోజుల్లో నివాసాల మార్కింగ్ పూర్తి అవుతుందని వివరించారు.

ఎక్కడ ఉన్నా సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ చేసుకోవచ్చు : తొలి విడత గణన, స్వీయ ధ్రువీకరణ వివరాలు వెల్లడించిన భారతి హోళికేరి సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌లో 33 ప్రశ్నలు ఉంటాయని తెలిపారు. సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ తర్వాత రెండో దశలో ఎన్యుమరేటర్ ప్రతి ఇంటికీ వస్తారని అన్నారు. 33 ప్రశ్నల్లో 27 ప్రశ్నలకే ప్రజలు జవాబు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని, భారతి హోళికేరి మిగతా 6 ప్రశ్నలకు ఎన్యుమరేటర్‌ ఇంటికి వస్తే వివరాలు చెప్పాలని సూచించారు. సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ తప్పనిసరి కాదని, ఆప్షన్‌ మాత్రమేనని అన్నారు. దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

తొలి విడత ఇళ్ల గణన ఉంటుంది : జనగణన కోసం 1855 నంబర్‌తో హెల్ప్‌లైన్ ఏర్పాటు చేశామని, ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు హెల్ప్‌లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని అన్నారు. తొలి విడతలో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ ద్వారా జనాభా లెక్కల సేకరణ చేస్తామని, జీహెచ్‌ఎంసీ కోర్ అర్బన్ పరిధిలోని వార్డుల్లో వివరాల సేకరణ చేస్తామని, జీహెచ్‌ఎంసీలోని 61 సర్కిళ్లలో ఛార్జ్ ఆఫీసర్లు పర్యవేక్షిస్తారని తెలిపారు. వచ్చే నెల 11 నుంచి జూన్‌ 19 వరకు తొలి విడత ఇళ్ల గణన ఉంటుందని వివరించారు.

"రేపటి నుంచి మే 10 వరకు తెలంగాణలో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ చేసుకోవచ్చు. సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ కోసం ప్రత్యేక పోర్టల్ ఏర్పాటు చేశాం. se.census.gov.in పోర్టల్‌లో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌కు వీలు కల్పించాం. 15 రోజులపాటు సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ కార్యక్రమం ఉంటుంది. మొదటిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనాభా లెక్కలు సేకరిస్తున్నాం. ప్రజలు స్వతహాగా వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ 16 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది" - జనగణన తెలంగాణ డైరెక్టర్‌, భారతీ హాళికేరి

జనాభా లెక్కింపుతో ఇన్ని లాభాలా - అసలు విషయం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

TAGGED:

BHARATHI HOLIKERI
CENSUS 2027
CENSUS DIRECTOR BHARATI HOLIKERI
తెలంగాణలో జనాభా లెక్కలు
CENSUS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.