నేడు కేబినెట్​ భేటీ - స్థానిక ఎన్నికలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు మంత్రివర్గం సమావేశం - స్థానిక ఎన్నికలు, బీసీ రిజర్వేషన్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం - స్థానిక ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగింపు ప్రక్రియపై నిర్ణయం

Telangana Cabinet Meet Today
Telangana Cabinet Meet Today (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 7:05 AM IST

2 Min Read
Telangana Cabinet Meet Today : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. విద్య, ఉద్యోగాలతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు పెంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కులగణన నిర్వహించింది. కులగణన డేటాను విశ్లేషించిన విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి బూసాని వెంకటేశ్వరరావు కమిషన్, స్థానిక సంస్థల్లో కనీసం 42 శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని సిఫార్సు చేసింది. ఆ సిఫార్సులను ఆమోదించిన కేబినెట్ బీసీలకు విద్య, ఉద్యోగాలతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన రెండు వేర్వేరు బిల్లులను అసెంబ్లీ, శాసనమండలి ఆమోదించాయి. అయితే సుప్రీంకోర్టు విధించిన 50 శాతం పరిమితి దాటుతున్నందున గవర్నర్​ ఆ బిల్లులను రాష్ట్రపతికి పంపించారు. ఆ బిల్లులు ఇప్పటికీ రాష్ట్రపతి వద్ద పెండింగ్​లో ఉన్నాయి.

మరోవైపు రిజర్వేషన్లు 50 శాతం వరకే ఉండాలని పంచాయతీరాజ్, మున్సిపాలిటీ చట్టాల్లోని నిబంధనలను సవరిస్తూ అసెంబ్లీ, శాసనమండలి చేసిన చట్ట సవరణల బిల్లులు కూడా గవర్నర్ వద్ద పెండింగులో ఉన్నాయి. పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జీవో 9ని జారీ చేసింది. దాని ఆధారంగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయడం, వాటి ప్రకారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూలు ప్రకటించడం చకచకా జరిగిపోయాయి. అయితే జీవో 9పై హైకోర్టు స్టే విధించింది. ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లినా నిరాశే ఎదురైంది. పాత రిజర్వేషన్లతో ముందుకెళ్లవచ్చునని హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు సూచించాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఏం చేయవచ్చుననే అంశంపై న్యాయవాదులు, నిపుణులతో చర్చించి నివేదిక ఇవ్వాలని ఈ నెల 16న అధికారులను మంత్రివర్గం ఆదేశించింది. పాత రిజర్వేషన్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించాలా? లేక హైకోర్టులో కేసు తేలే వరకు వేచి చూడాలా? లేక బిల్లులు ఆమోదించేందుకు రాష్ట్రపతి, గవర్నర్‌లకు విధించే గడువుపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకూ ఆగడమా? అనే అంశాలపై న్యాయ సలహాలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అధికారులు సమర్పించే నివేదికపై కేబినెట్ చర్చించి ఇవాళ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

ఇద్దరికి మించి సంతానం ఉన్న పిల్లల నిబంధనపై ఉత్కంఠ : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరికి మించి సంతానం ఉన్న వారు కూడా పోటీ చేసేందుకు వీలుగా ఇవాళ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగించాలని ఈ నెల 16న మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు చట్టసవరణ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖలు కేబినెట్ సమావేశంలో పెట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. చట్టాలు సవరిస్తూ ఆర్డినెన్సులు జారీ చేయనున్నారు. శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలను ప్రోరోగ్ చేస్తూ బుధవారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనుల పునరుద్ధరణ : కేబినెట్ ఆమోదం తర్వాత ముసాయిదా ఆర్డినెన్స్‌ను గవర్నర్‌కు పంపించనున్నారు. గవర్నర్‌ ఆమోద ముద్ర వేస్తే రానున్న పంచాయతీ, మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లోనే అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ సొరంగం పనుల పునరుద్ధరణపై ఇవాళ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ యంత్రాలతో ఇక పని చేసే పరిస్థితి లేనందున, సంప్రదాయ డ్రిల్లింగ్ అండ్ బ్లాస్టింగ్ పద్ధతిలో పనులు నిర్వహించాలని భావిస్తోంది.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీకి ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగింపు! - కేబినెట్​ కీలక నిర్ణయాలివే

గడువు తీరిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు పాత విధానంలో ముందుకెళ్లొచ్చు : హైకోర్టు

TELANGANA CABINET
LOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANA
తెలంగాణ కేబినెట్​ మీటింగ్​
CM REVANTH CABINET MEETING
