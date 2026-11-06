ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా - ప్రతి ఫ్యామిలీకి రూ.5 లక్షల ధీమా - ఈ నెల 19న ప్రారంభం
Telangana Cabinet Decisions : సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశం పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. సంక్షేమ పథకాల అమలు సహా పలు కీలక నిర్ణయాలను కేబినెట్ ఆమోదించింది.
Published : November 6, 2026 at 7:41 AM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశం పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. సమావేశం అనంతరం మాట్లాడిన మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తెచ్చి పెట్టేందుకు డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో మూడ్రోజుల పాటు ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్వహించనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్–2026ను ఎలాంటి లోటు పాట్లకు అవకాశం లేకుండా విజయవంతంగా నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించినట్లు చెప్పారు.
గడిచిన 32 నెలలుగా రాష్ట్రంలో చేపట్టిన సంస్కరణలు, పారిశ్రామిక విధానాలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లి ప్రపంచ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెల్లడించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే నిర్మాణం పూర్తైన 2.25 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో 'మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించినట్లు మంత్రి తెలిపారు.
మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మెన్లు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు తమ నియోజకవర్గాలు, పరిధిలోని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులతో కలిసి దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొనాలని కేబినెట్ నిర్ణయించినట్లు వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సైతం కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని ఇందిరమ్మ ఇంట్లో పాల్గొంటారని పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.
"గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం ప్రతి అంశాన్ని చర్చించాం. దీనికోసం వివిధ ప్రపంచ దేశాల నుంచి వచ్చే వారు మంచి పెట్టుబడి పెడతారనే విశ్వాసం మాకు ఉంది. గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం సీనియర్ అధికారులకు బాధ్యతలను కేటాయించాం. మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి అనే కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు తప్పకుండా పాల్గొనేలా ప్రణాళిక రూపొందించాం." - పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మంత్రి
ఈ నెల 19న మాజీ ప్రధానమంత్రి, కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత ఇందిరాగాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని సిద్దిపేటలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. అక్కడి నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల జీవిత బీమా కల్పించేలా ఆ పథకాన్ని రూపొందించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఆ వేదిక నుంచే ఇందిరమ్మ చీరల రెండో విడత పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో 886, ఫుడ్ స్టేఫ్టీలో 177, న్యాయ శాఖలో 136 మొత్తంగా 1199 పోస్టుల మంజూరుకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది.
తెలంగాణ ఫైర్ సర్వీస్ చట్టం-1999లో సవరణలకు చెందిన ఆర్డినెన్స్ జారీకి రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లలో అగ్నిప్రమాదాల నివారణ, భద్రతా ప్రమాణాల అమలు, ప్రమాదాలపై వేగంగా స్పందించేలా కొత్త నిబంధనలు రూపొందించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని 5 న్యాయస్థానాలకు మొత్తం 136 పోస్టుల మంజూరుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ప్రభుత్వ అవసరాల కోసం రెవెన్యూ శాఖ పరిధిలోని ఏడు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకు బదిలీ చేసే ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు ఉత్తర భాగం కోసం భూ సేకరణ, యుటిలిటీ ఖర్చులు భరించడానికి, రుణం తిరిగి చెల్లించడానికి తెలంగాణ రోడ్డు డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ హడ్కో నుంచి రూ.3 వేల కోట్ల పరిమితి వరకు రుణం తీసుకోవడానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. గతంలో టీజీఆర్డీసీకి రుణ పరిమితి రూ.5 వేల కోట్ల వరకు ఉంది. గత మంత్రివర్గ సమావేశంలో హ్యామ్ రోడ్లకు సంబంధించిన ఫైల్ ప్రవేశపెట్టాల్సి ఉండగా, వడ్డీ అధికంగా ఉందంటూ ఆర్థిక శాఖ ఒప్పుకోలేదు. ఆ విషయమై స్పష్టత రాకపోవడంతో ఈసారి మంత్రివర్గం ముందుకు రాలేదు.
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