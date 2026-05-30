తెలంగాణలోనూ 'కర్ణాటక' సీన్​ రిపీట్​! - మంత్రుల్లో టెన్షన్​, టెన్షన్​!!

రాష్ట్ర మంత్రిమండలి పునర్​ వ్యవస్థీకరణ జరుగుతుందని ప్రచారం - కర్ణాటక రాజకీయ కార్యక్రమాలు పూర్తవగానే కేబినెట్‌ ప్రక్షాళనపై అధిష్ఠానం దృష్టి! - పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోన్న చర్చ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 30, 2026 at 8:59 AM IST

Telangana Cabinet Expansion Soon : రాష్ట్ర మంత్రిమండలి పునర్​ వ్యవస్థీకరణ జరుగుతుందన్న ప్రచారం ఊపందుకుంది. దీంతో కొందరు మంత్రుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. కర్ణాటక రాజకీయ కార్యక్రమాలు పూర్తవగానే, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ప్రక్షాళనపై అధిష్ఠానం దృష్టి సారించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. మంత్రుల శాఖలు ఎవరివి పోతాయో? ఎవరివి ఉంటాయో? తెలియని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

రాష్ట్రంలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి జూన్ నెల 7వ తేదీకి రెండున్నర సంవత్సరాలు పూర్తి కానుంది. ఇప్పటి వరకు పూర్తి స్థాయి మంత్రిమండలి ఏర్పాటు కాలేదు. మరో రెండు మంత్రి పదవులు భర్తీ కావాల్సి ఉండగా, పూర్తి స్థాయిలో మంత్రిమండలి ప్రక్షాళన చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్ఠానం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అంశం పార్టీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. రెండు మంత్రి పదవుల భర్తీ విషయంలో ఒకటి బీసీ సామాజిక వర్గానికి, మరొకటి రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి దక్కే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

దిల్లీలో మంతనాలు : బీసీ సామాజిక వర్గానికి మంత్రి పదవి దక్కినట్లయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్‌కు అవకాశం ఉన్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి మంత్రి పదవి దక్కే అవకాశం ఉండటంతో బోధన్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి, ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి, పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డిలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇప్పటికే రామ్మోహన్ రెడ్డి, మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డి దిల్లీ వెళ్లి అధిష్ఠానాన్ని కలిసి తమకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

శాఖల్లో మార్పులు చేయాలని అధిష్ఠానం యోచన : త్వరలోనే మంత్రిమండలి ప్రక్షాళన జరిగే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం పార్టీ వర్గాల్లో విస్తృతంగా సాగుతోంది. ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కొట్టిపారేస్తున్నప్పటికీ, మంత్రుల శాఖల్లో మార్పులు, చేర్పులు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. మంత్రుల పనితీరుతో పాటు వారిపై వస్తున్న ఆరోపణలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొందరి శాఖల్లో మార్పులు చేయాలని పార్టీ అధిష్ఠానం యోచిస్తున్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో అసెంబ్లీ స్పీకర్‌గా కొనసాగుతున్న ప్రసాద్ కుమార్ తనకు మంత్రి పదవి ఇచ్చి కేబినెట్‌లో చోటు కల్పించాలని కాంగ్రెస్ పెద్దలను కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం. ఇదే సమయంలో మంత్రిమండలిలో కీలకంగా ఉన్న కొందరు తమ పదవులు నిలబెట్టుకోవడానికి అధిష్ఠానం చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

పలు అంశాలపై ఆరా తీస్తున్న ప్రభుత్వం : కొంతమంది మంత్రులు తమ శాఖల్లో పూర్తి స్థాయి పట్టు సాధించకపోయినా, ఇతర కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా కొనసాగుతున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి. ఎవరెవరి పనితీరు ఎలా ఉంది? వారిపై వస్తున్న విమర్శల్లో వాస్తవం ఎంత? ఈ ప్రచారాన్ని ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? అనే అంశాలపై ప్రభుత్వం ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సామాజిక సమీకరణాల సమతౌల్యం కోసం అవసరమైతే ఇద్దరు, ముగ్గురు మంత్రులకు ఉద్వాసన పలికి, వారి స్థానంలో అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయకులకు అవకాశం కల్పించే పరిస్థితులు ఉన్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరికొందరికి శాఖల మార్పులు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

పదవి ఉంటుందో? పోతుందో? : దీంతో తమ పదవి పోతుందేమోనని కొందరు మంత్రులు, శాఖలు మారుతాయేమోనని మరికొందరు మంత్రులు ఆందోళనకు లోనవుతున్నారు. ఇప్పటికే కొంతమంది మంత్రులు తమ పదవులు నిలబెట్టుకునేందుకు, శాఖలు మారకుండా ఉండేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానాన్ని ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. మంత్రిమండలి ప్రక్షాళన జరిగినట్లయితే విస్తరణ కూడా జరిగే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఒకవైపు ప్రభుత్వ పథకాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచే దిశగా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ముందుకు సాగుతుండగా, మరోవైపు మంత్రి మండలి ప్రక్షాళన తప్పదన్న ప్రచారం కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో కొనసాగుతోంది.

