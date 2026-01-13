ETV Bharat / state

ఈ నెల 18న కేబినెట్ భేటీ - సంప్రదాయానికి భిన్నంగా ఈసారి మేడారంలో

ఈ నెల 18న ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటన - పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి - సీపీఐ 100 సంవత్సరాల వేడుకలకు సీఎం హాజరు

Cabinet Meeting At Medaram
Cabinet Meeting At Medaram (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 7:17 AM IST

Cabinet Meeting At Medaram : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఈ నెల 18న ములుగు జిల్లా మేడారంలో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. సమ్మక్క సారలమ్మ మేడారం మహా జాతర ఈ నెల 28న ప్రారంభం కానుండటంతో సంప్రదాయానికి భిన్నంగా ఈసారి మేడారంలో కేబినెట్​ భేటీ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది.

18న ఉదయం ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి శంకుస్థాపనలు చేస్తారు. అక్కడే కాంగ్రెస్​ పార్టీ కార్యకర్తల విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం సీపీఐ వంద సంవత్సరాల వేడుకలకు సీఎం హాజరవుతారు. అదే రోజున సాయంత్రానికి ముఖ్యమంత్రి సహా మంత్రివర్గం మేడారం చేరుకుంటారు. ఆపై 5 గంటల తర్వాత కేబినెట్ సమావేశమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.

కీలక అంశాలపై చర్చలు : 19న ఉదయం అమ్మవార్ల నూతన ప్రాంగణ ప్రారంభోత్సవం, దర్శనం పూర్తయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి హైదరాబాద్​కు తిరుగు పయనమవుతారు. అదే రోజు రాత్రి దావోస్​కు వెళ్తారు. 18న మేడారంలో నిర్వహించాలని యోచిస్తున్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. ప్రధానంగా త్వరలో పురపాలక ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో పట్టణాభివృద్ధి పథకాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలపైనా కేబినెట్​ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్​ ప్రవేశపెట్టనుండటంతో అందుకు అనుగుణంగా శాఖల వారీగా రాష్ట్ర బడ్జెట్​ రూపుకల్పనపై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేయనున్నట్లు సమాచారం. రైతు భరోసా నిధుల విడుదల, హ్యామ్​ రోడ్లు, తదితర అంశాలపైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశముంది.

TAGGED:

మేడారంలో కేబినెట్​ భేటీ
TELANGANA CABINET MEETING MEDARAM
CABINET MEETING TELANGANA
TELANGANA CABINET MEETING JANUARY
CABINET MEETING AT MEDARAM

