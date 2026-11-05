ఇవాళ రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం - ఇందిరమ్మ ఇళ్లు సహా కీలక పథకాలపై చర్చించే అవకాశం!
Telangana Cabinet Meeting Today : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన సాయంత్రం 4 గంటలకు జరగనున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం భేటీలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్నారు.
Published : November 5, 2026 at 8:14 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:59 AM IST
తెలంగాణ మంత్రివర్గం ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు భేటీ కానుంది. పలు కీలక అంశాలపై చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా ఎస్టీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనను ఆమోదించనున్నారు. అందుకు ఎస్టీ, ఎస్టీ కమిషన్ చట్ట సవరణకు మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ తరహాలో నిజామాబాద్, నల్గొండ, వరంగల్, కరీంనగర్లో అల్పాదాయ కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణంపై కేబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. హౌసింగ్ బోర్డు స్థలాల్లో జీ ప్లస్ 5 టవర్లు నిర్మించి, నియోజకవర్గానికి 480 మంది లబ్ధిదారులకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన విధివిధానాలు, అర్హతలపై మంత్రివర్గంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
22ఏ పై చర్చించే అవకాశం
ఎల్నినో ప్రభావంపై ఏర్పాటైన కేబినెట్ సబ్కమిటీ తొలి నివేదికను మంత్రివర్గం ముందుంచనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అఖిలపక్షం, అధికారులు, నిపుణులతో చర్చించిన సబ్కమిటీ ఇచ్చే సిఫార్సులపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నిధుల కోసం కేంద్రానికి పంపించాల్సిన నివేదికపై చర్చించడంతోపాటు సాగు, తాగు నీరు, విద్యుత్, పశుగ్రాసం కొరత రాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చేపట్టాల్సిన ఉపశమన చర్యలపై చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోసారి 22ఏకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై క్యాబినెట్ చర్చించే అవకాశం ఉంది. అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్, సాదా బైనామా, ప్రభుత్వ స్థలాల్లో కబ్జాల్లో ఉన్న వెయ్యి గజాల్లోపు స్థలాల క్రమబద్ధీకరణకు కొత్తగా దరఖాస్తులకు అవకాశం ఇచ్చే అంశంపై మంత్రివర్గంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ చట్టాలను రాష్ట్రంలో అమలు చేసేందుకు మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు, పోలీస్స్టేషన్లు, మధ్యాహ్న భోజన కిచెన్లకు భూ కేటాయింపులు, కొన్ని శాఖల్లో కొత్త పోస్టుల మంజూరుపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 19న ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా శ్రీకారం చుట్టనున్న కొత్త పథకాలపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని తెలుస్తోంది. ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా, మహిళకు కుట్టు మిషన్లు, చీరల పంపిణీ, చేయూత పెన్షన్లు వంటి అంశాలపై మార్గదర్శకాలు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది.
గ్లోబల్ సమిట్ ఏర్పాట్లపై చర్చించే ఛాన్స్
పేదలకు రేషన్కార్డుపై ఇప్పటికే సన్నబియ్యం అందిస్తున్న ప్రభుత్వం, కొన్ని నిత్యావసర వస్తువులను ఇవ్వాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆయా సరకులతో కూడిన జాబితాను పౌరసరఫరాల శాఖ ప్రభుత్వానికి పంపింది. ఆ అంశంపై కేబినెట్లో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల భూసేకరణ ప్యాకేజీల వ్యయ అంచనాల సవరణ వంటి అంశాలపై మంత్రివర్గంలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. తుమ్మిడిహెట్టిపై మహారాష్ట్రతో జరిగిన చర్చలు తదుపరి కార్యచరణపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.
మంత్రివర్గ సమావేశానికి ముందు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కేబినెట్ అనధికార భేటీ జరగనుంది. డిసెంబరు 7,8,9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్పై సీఎం, మంత్రులు సమాలోచన చేసి పలు నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన ఏర్పాట్లు, అతిథులకు ఆహ్వానాలు, రక్షా ఎక్స్పో, వంటి అంశాలపై సమీక్షించి భవిష్యత్ కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేయనుంది. ఈనెల 14న ఖాళీ కానున్న గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలు, రానున్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై అనధికార కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కొనసాగుతోన్న కేబినెట్ భేటీ - పలు కీలక అంశాలపై చర్చిస్తున్న అమాత్యులు
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