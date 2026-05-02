ఈ నెల 4న తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ - పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన భేటీ కానున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం - ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సమావేశం - పలు అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం

Telangana Cabinet Meeting Update
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 6:39 PM IST

Telangana Cabinet Meeting Update : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఈ నెల 4న సమావేశం కానుంది. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ భేటీ జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్గ భేటీలో పలు కీలక అంశాలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల జరిగిన సమావేశంలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సహకార సంఘాలకు నామినేట్ పద్ధతిన పాలక వర్గాలను నియమించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. గ‌చ్చిబౌలి స్టేడియాన్ని పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాల‌ని కేబినెట్​ నిర్ణయించింది. అదే విధంగా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్​ సహా పలు కీలక అంశాలపై ఇటీవల జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

