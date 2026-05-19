తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం వాయిదా! - ఈ నెల 23న యాదగిరిగుట్టలో నిర్వహించే యోచన
ఈనెల 21న సచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహించాలని గతంలో నిర్ణయం - అదే రోజున కాళేశ్వరంలో సరస్వతీ నదీ అంత్యపుష్కరాలకు సీఎం హాజరయ్యే అవకాశం - మేడారం కేబినెట్ భేటీ తరహాలో యాదగిరిగుట్టలో సమావేశం
Published : May 19, 2026 at 9:53 PM IST
Telangana Cabinet Meeting Postpone : ఎల్లుండి జరగాల్సిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం వాయిదా పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈనెల 21కి బదులుగా ఈ నెల 23వ తేదీన యాదగిరిగుట్టలో కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నెల 21వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహించాలని గతంలో నిర్ణయించారు. అయితే ఎల్లుండి కాళేశ్వరంలో సరస్వతీ నదీ అంత్య పుష్కరాలు ప్రారంభం కానుంది. సీఎం, పలువురు మంత్రులు పుష్కరాలకు హాజయ్యే అవకాశం ఉన్నందున కేబినెట్ వాయిదా వేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈనెల 23న యాదగిరిగుట్టలో వేద పాఠశాల, గోశాల శంకుస్థాపన తదితర కార్యక్రమాలు ఉన్నందున అక్కడే మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహించాలని ఆలోచిస్తున్నారు. గతంలో సమ్మక్క సారక్క జాతర సందర్భంగా మేడారంలో కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహించారు.
వేద పాఠశాలకు సీఎం శంకుస్థాపన : ఈ నెల 23వ తేదీన యాదగిరిగుట్టలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించనున్నారని యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ ఈఓ భవాని పేర్కొన్నారు. అదేరోజున యాదగిరిగుట్టలోని టెంపుల్ సిటీలో శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వేద పాఠశాలకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కంచి పీఠాధిపతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి ఆధ్వర్యంలో శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరుగుతుందని వెల్లడించారు.
రూ.100 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం : అదే రోజు కొండపైన నిర్మించనున్న కళ్యాణ మండపం, దీక్షపరుల సదనం, మెట్ల మార్గానికి పై కప్పు, ప్రధానాలయం వాయువ్య దిశలో మాడ వీధుల్లోకి వెళ్లడానికి నిర్మించే మెట్ల మార్గానికి శంకుస్థాపన చేస్తారని తెలిపారు. రూ.100 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులకు రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఈ కార్యక్రమాలు : 22న యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయానికి కంచి పీఠాధిపతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి రానున్నారని అన్నారు. ఆరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు నరసింహ స్వామి దర్శించుకుంటారని తెలిపారు. స్వామి వారిని దర్శించుకున్న అనంతరం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో కళావేధిక ప్రాంతానికి చేరుకుంటారని చెప్పారు. భజన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తర్వాత 32 మంది ప్రసిద్ధ వేదపండితులతో చదుర్వేద పారాయణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఆపై కంచి పీఠాధిపతులు అనుగ్రహం బాషణం చేయనున్నారని చెప్పారు.
"యాదగిరి గుట్ట టెంపుల్ సిటీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వేద పాఠశాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కంచి పీఠాధిపతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి రానున్నారు. ఇదే రోజున ఆలయానికి సంబంధించిన 4 అభివృద్ధి పనులు కళ్యాణ మండపం, దీక్షపరుల సదనం, మెట్ల మార్గానికి పై కప్పు, పీఆర్వో ఆఫీసుకు ఎదురుగా మాడ వీధుల్లోకి వెళ్లడానికి నూతన మెట్ల మార్గాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఆరోజున రూ.100 విలువైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు" - భవాని శంకర్, యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ ఈఓ
