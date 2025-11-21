ETV Bharat / state

ఈ నెల 25న కేబినెట్ భేటీ - డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సులు ఆమోదించనున్న మంత్రివర్గం

ఈ నెల 25న తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం - ఉదయం 11 గంటలకు కేబినెట్ భేటీ - డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సులు ఆమోదించనున్న అమాత్యులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 3:24 PM IST

Telangana Cabinet Meeting : ఈ నెల 25న తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ఉదయం 11 గంటలకు సచివాలయంలో కేబినెట్ భేటీ జరగనుండగా, డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సులకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేయనున్నట్లు సమాచారం. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకుండా ఉండేలా చూడాలని కమిషన్ సిఫార్సు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

బీసీలకు 42 శాతం కోటాపై కోర్టులో వివాదాలు ఉన్నందున పాత పద్ధతిలోనే పంచాయతీల ఎన్నికలు జరపాలని ఈ నెల 17న కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకుంది. రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకుండా సిఫార్స్‌ చేయాలన్న కేబినెట్‌ సూచన మేరకు బూసాని వెంకటేశ్వర రావు సారథ్యంలోని డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ పంచాయతీలు, వార్డుల వారీగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ కోటాలను సిఫార్స్‌ చేస్తూ గురువారం సీఎస్‌కు నివేదిక సమర్పించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, బీసీలకు కులగణన డేటా ప్రకారం 50 శాతం కోటా మించకుండా సిఫార్స్‌ చేసినట్లు సమాచారం.

హైకోర్టు విచారణకు ముందే ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా ప్రభుత్వ కసరత్తు : ఈ నెల 25న సమావేశం కానున్న కేబినెట్, డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సులను ఆమోదించనుంది. ఆ తర్వాత డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ గ్రామ పంచాయతీలు, వార్డుల వారీగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయనుంది. ఎంపీడీవోలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసి రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో లాటరీ ద్వారా మహిళా రిజర్వేషన్లు ప్రకటించనున్నారు. ఈ నెల 24న జరిగే హైకోర్టు విచారణకు ముందే ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.

3 విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు వేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తే ఈ నెల 24న హైకోర్టులో విచారణ పూర్తికాగానే అదే రోజు లేదా మరుసటి రోజు షెడ్యూల్ ప్రకటించాలని ఎస్‌ఈసీ భావిస్తోంది. 3 విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. డిసెంబరు 17 వరకు వార్డు సభ్యులు, సర్పంచ్‌ల ఎన్నికలు పూర్తి చేసేలా కసరత్తు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో 12 వేల 733 పంచాయతీలు, లక్షా 12 వేల 288 వార్డులు ఉన్నాయి. మధ్యాహ్నం వరకు పోలింగ్‌ నిర్వహించి, అదేరోజున ఫలితాలు ప్రకటించేలా ఎస్‌ఈసీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

ఈ నెల 23న ఓటర్ల తుది జాబితా : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్ రాణికుుముదినీ గురువారం ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి పంచాయతీ ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు. ఓటర్‌ జాబితాలో తప్పులను సరిదిద్దే ప్రక్రియ గురువారం ప్రారంభమైంది. ఈ నెల 23న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురించనున్నారు. బ్యాలెట్ బాక్సులు, ఇంకు తదితర ఎన్నికల సామగ్రిని ఇది వరకే ఎన్నికల సంఘం సేకరించింది. బీసీ రిజర్వేషన్లపై కోర్టులో వివాదం తేలిన తర్వాతే ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరపాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.

CABINET MEETING
TELANGANA CABINET MEETING NOVEMBER
TG CABINET MEETING 2025
తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ
TELANGANA CABINET MEETING

