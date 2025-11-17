ప్రారంభమైన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం - పలు అంశాలపై చర్చ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 4:31 PM IST

1 Min Read
Telangana Cabinet Meeting : సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అధ్యక్షతన తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై, బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశంపై చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. పత్తి కొనుగోళ్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు, సీసీఐ విధించిన కొత్త నిబంధనలు చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సీసీఐ కొత్త నిబంధనలను ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పుపట్టిన విషయం తెలిసిందే.

