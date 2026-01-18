ETV Bharat / state

మేడారంలో మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభం - ఈ అంశాలపై చర్చ

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన ప్రారంభమైన మంత్రివర్గ సమావేశం - చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ బయట కేబినెట్ సమావేశం

TELANGANA CABINET MEETING
TELANGANA CABINET MEETING (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 7:15 PM IST

1 Min Read
Telangana Cabinet Meeting in Medaram : మేడారంలోని హరిత హోటల్​లో తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్​ భేటీ కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్ బయట కేబినెట్ సమావేశం జరగడం చరిత్రలో ఇది మొట్టమొదటిసారి. మేడారం మహాజాతర సందర్భంగా సమ్మక్క-సారలమ్మ సన్నిధిలో కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహించాలని రేవంత్​ రెడ్డి నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ భేటీలో ప్రధానంగా 22 అంశాలపై చర్చించనున్న మంత్రివర్గం చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. మున్సిపల్ ఎన్నికలు, జిల్లాల పునర్విభజన, గోదావరి, కృష్ణా పుష్కరాలు వంటి వాటిపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

