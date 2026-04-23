నేడు తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ - ఆర్టీసీ సమ్మె, పరిషత్ ఎన్నికలపై చర్చించే అవకాశం
జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక సిఫార్సులు అనర్హమన్న తెలంగాణ హైకోర్టు - సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం - మంత్రివర్గ భేటీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల నిర్వాహణపై చర్చించే అవకాశం
Published : April 23, 2026 at 7:33 AM IST
Telangana Cabinet Meeting : జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికపై హైకోర్టు తీర్పు, ఆర్టీసీ సమ్మె వంటి కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న ఎమ్మెల్సీల అంశం, పరిషత్ ఎన్నికలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మెట్రో రైల్ స్వాధీనం, ఉద్యోగుల డిమాండ్ల వంటి సమాలోచనలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పలు సంస్థలకు భూకేటాయింపులపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.
హైకోర్టు తీర్పుపై మంత్రివర్గం : సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం జరగనున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక విషయంలో హైకోర్టు తీర్పుపై మంత్రివర్గం చర్చించనుంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్, హరీశ్రావుకు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
తుమ్మిడిహట్టి నుంచి నేరుగా సుందిళ్లకు లింక్ : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇటీవల మేడిగడ్డ బ్యారేజీ సందర్శించి అక్కడ జరుగుతున్న టెస్టింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించడం సహా నీటి పారుదల శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగంలోకి తెచ్చేందుకు అవసరమైన చర్యలపై కేబినెట్లో చర్చించే అవకాశం ఉంది. తుమ్మిడిహట్టి నుంచి సుందిళ్లకు లింక్పై సమాలోచనలు చేయనున్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె విషయంలో ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అనే అంశంపై చర్చించి, కొన్ని కార్మికుల డిమాండ్లపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి గండం : గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న మంత్రి అజారుద్దీన్, కోదండరాం ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాల అంశంపైనా కేబినెట్ చర్చించవచ్చని ప్రచారం సాగుతోంది. అజారుద్దీన్ విషయంలో ఎలా వ్యవహరించాలో చర్చ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 30లోగా ఎమ్మెల్సీగా ఆమోదం పొందకపోతే అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది. గవర్నర్ ఆమోదించకపోతే రాజీనామా చేయించి, మళ్లీ ప్రమాణం చేయించాలా? లేదా ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను అనుసరించాలా అని చర్చించనున్నారు.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు! : జిల్లా, మండల పరిషత్ ఎన్నికలు మంత్రివర్గంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పరిషత్ ఎన్నికల కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే సన్నాహాలు చేస్తున్న తరుణంలో ప్రభుత్వ సన్నద్ధత ఎప్పుడు తెలపాలి? బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశాలపై సమాలోచన చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజల కార్యాచరణపై సమీక్షించి, జూన్ 2న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం రోజు చేపట్టాల్సిన అంశంపై చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం అమలుపై నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని సమాచారం.
ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్లు, ఆందోళనలపై మంత్రివర్గంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పీఆర్సీ నివేదిక, నగదు రహిత వైద్య చికిత్సల అమలు, డీఏ విడుదల, ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ తొలిదశను ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ నుంచి స్వాధీనం, రెండో దశ విస్తరణ పనులపై చర్చించనున్నారు. గతంలో ఒప్పందాలు చేసుకున్న పలు కంపెనీలకు భూములు కేటాయిస్తూ కేబినెట్ తీర్మానం చేయనుంది. రాష్ట్రంలోని అపార్ట్మెంట్లలో తప్పనిసరిగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్ ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రత్యేక పాలసీపై కేబినెట్లో చర్చకు రానున్నట్లు సమాచారం. యాసంగి ధాన్యం సేకరణ, క్యూర్ (కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ) చట్టానికి సంబంధించిన బిల్లులు, రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై మంత్రివర్గంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
