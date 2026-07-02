విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకూ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ - కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం
సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ భేటీ - పాఠశాల, కళాశాలల్లో విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకూ అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం -
Published : July 2, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 5:26 PM IST
Telangana Cabinet Key decisions : ప్రభుత్వ పాఠశాల, కళాశాలల్లో విద్యార్థులతో పాటు టీచర్లకూ అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఇందుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
తొలికాగిత రహిత కేబినెట్ భేటీ : సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన తొలి కాగితరహిత కేబినెట్ భేటీని నిర్వహిస్తున్నారు. వీబీ జీరామ్జీ పథకం అమలుపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్లో విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీపై కీలక చర్చ జరగనుంది. ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడంపై సమాలోచనలు చేయనున్నారు. మూసీ తొలిదశ పనులకు ఆమోదం, మెట్రో విస్తరణపైనా కేబినెట్ చర్చించనుంది.