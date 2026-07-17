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తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ ప్రారంభం - పలు కీలక అంశాలపై చర్చ

సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ ప్రారంభం - పలు ప్రాజెక్టులకు సవరించిన అంచనాలపై చర్చిస్తున్న మంత్రివర్గం - పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల గురించి మంత్రివర్గంలో ప్రధానంగా చర్చ

TELANGANA CABINET MEETING
TELANGANA CABINET MEETING (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 4:47 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 5:00 PM IST

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Telangana Cabinet Meeting Chaired by CM Revanth : సచివాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల రెండు ప్యాకేజీలకు సవరించిన అంచనాలపై కేబినెట్ ప్రధానంగా చర్చిస్తోంది.​ పలు ప్రాజెక్టులకు సవరించిన అంచనాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. మెట్రో విస్తరణ విషయంలో కేంద్ర వైఖరి, బుల్లెట్‌ రైళ్ల అలైన్‌మెంట్ల అంశంపై మంత్రివర్గంలో చర్చించనున్నారు.

పలు కీలక అంశాలపై చర్చించే అవకాశం : మరికొన్ని సాగునీటి ప్రాజెక్టులసవరించిన అంచనాలు, భూసేకరణపైనా కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రాజెక్టుల సవరించిన అంచనాలకు సంబంధించిన అంశాలపై అజండాలో రావడం లేదని గత కేబినెట్ సమావేశంలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో ఇవాళ్టి భేటీలో వాటికి ప్రాధాన్యమివ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ధరణి పోర్టల్‌ ద్వారా జరిగిన అక్రమాలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్‌) వేసే అంశంపైనా కేబినెట్‌లో చర్చించే అవకాశం ఉంది.

పలు జిల్లాల్లో యజమానాలకు సమాచారం లేకుండానే భూములు చేతులు మారినట్లు అసైన్డ్‌ భూములు బదలాయించినట్లు గుర్తించారు. వాటిపై విచారణ జరిపే అంశం చర్చకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, రైతుల ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు, వ్యవసాయ శాఖ సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలు, అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించే విషయాలపై చర్చించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ పథకానికి పేరు, లోగో, ఫ్లాట్ల డిజైన్లపై చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది

Last Updated : July 17, 2026 at 5:00 PM IST

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TELANGANA CABINET MEETING
TELANGANA GOVT KEY DECISIONS
తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం
TELANGANA CABINET MEETING

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