నేడు రాష్ట్ర కేబినెట్ భేటీ - తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీపై ప్రధానంగా చర్చ!
సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు సీఎం అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం భేటీ - తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీపై కేబినెట్లో చర్చించనున్న మంత్రివర్గం - ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల సమస్యలు, డిమాండ్లపై చర్చించే అవకాశం
Published : May 4, 2026 at 7:47 AM IST
Telangana Cabinet Meeting Today : రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నేడు సమావేశం కానుంది. సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన భేటీ కానుంది. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీపై కేబినెట్ చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టులో భాగంగా తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద 150 మీటర్ల ఎత్తులో బ్యారేజీ నిర్మించి, శ్రీపాద ఎల్లంపల్లికి నీటిని తరలించాలని ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్వహించిన సమావేశంలో నిర్ణయించారు.
తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి ఎల్లంపల్లికి నీటిని తరలించేందుకు నాలుగు మార్గాలు ప్రతిపాదనలో ఉన్నాయి. వీటిపై కేబినెట్ చర్చించి నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు, ఫించనర్ల సమస్యలు, డిమాండ్లపై మంత్రి మండలి చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల పెండింగ్ బిల్లులు వంద రోజుల్లో క్లియర్ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దానికి సంబంధించిన కార్యచరణపై కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీనం, కొత్త ఆసరా ఫించన్లు, తెలంగాణ ఉద్యమకారుల కోసం కార్యక్రమాలు, ఇందిరమ్మ బీమా పథకం వంటి అంశాలపైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలపై కూడా మంత్రివర్గంలో చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.