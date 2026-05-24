హ్యామ్‌ రోడ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ రహదారి విస్తరణకు మంత్రివర్గం శ్రీకారం

హ్యామ్ రోడ్లకు మంత్రివర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ రహదారి విస్తరణకు శ్రీకారం - రూ.13 వేల కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టు - గ్రామీణ రహదారులకూ ప్రాధాన్యం - జూన్ 2న శంకుస్థాపన
Published : May 24, 2026 at 4:23 PM IST
HAM Road Works To Begin On June 2nd : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రహదారి మౌలిక వసతులను మరింత బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో రోడ్లు, భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టనున్న హ్యామ్ (హైబ్రిడ్ అన్యుటీ మోడల్) రోడ్ల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ ప్రాజెక్టు కింద మొత్తం 441 రహదారులను 34 ప్యాకేజీల్లో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. సుమారు రూ.13,006.27 కోట్ల వ్యయంతో 6,092.37 కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రహదారి నెట్వర్క్ను మెరుగుపరచడంలో ఇది కీలక ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు.
5 శాతానికి మించి కోట్ వద్దన్న రేవంత్ రెడ్డి : హ్యామ్ టెండర్లకు సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ బిడ్లను ఇటీవల అధికారులు తెరిచినప్పుడు పలువురు గుత్తేదారులు అంచనా వ్యయాన్ని మించి ధరలను కోట్ చేసినట్లు తెలిసింది. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కఠినంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. ప్రాజెక్టుల వ్యయం 5 శాతానికి మించి పెరగకూడదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అధికారులు మరోసారి నివేదికల్లో మార్పులు చేసి మంత్రివర్గం ముందు సమర్పించారు. ప్రభుత్వం ప్రజాధనాన్ని ఆదా చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు ఈ నిర్ణయం సూచిస్తోంది.
గుత్తేదారులకు ప్రభుత్వ మద్దతు : హ్యామ్ మోడల్లో గుత్తేదారులు తమ వాటాగా 60 శాతం పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో వారికి కొన్ని ఆర్థిక సడలింపులు కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గుత్తేదారుల వాటాపై వర్తించే జీఎస్టీకి ప్రభుత్వం మినహాయింపు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. దాదాపు 9.30 శాతం మేర జీఎస్టీ మొత్తాన్ని రీయింబర్స్ చేయనున్నట్లు సమాచారం. అలాగే రహదారుల నిర్వహణలో భాగంగా అవసరమయ్యే పెట్రోలింగ్, అంబులెన్స్ వాహనాల ఖర్చు సుమారు 4.46 శాతం వరకు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇకపై ఈ వాహనాలను ప్రభుత్వమే సమకూర్చాలని నిర్ణయించారు. ఈ చర్యల వల్ల గుత్తేదారులపై ఆర్థిక భారం తగ్గి, అదనపు కోట్ 5 శాతంలోపే ఉండేలా అవకాశం ఏర్పడనుంది.
సిద్దిపేటలో అత్యధిక ఎక్సెస్ : ఆర్అండ్బీ శాఖ టెండర్లలో వచ్చిన అదనపు కోట్ల వివరాలను కూడా అధికారులు మంత్రివర్గం ముందు ఉంచారు. అందులో అత్యధికంగా సిద్దిపేట జిల్లాలో కీస్టోన్ ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ 75 శాతం అదనపు కోట్ చేసినట్లు సమాచారం. మరోవైపు అత్యల్పంగా ఖమ్మం-2 ప్యాకేజీలో మేఘా సంస్థ 14.40 శాతం మాత్రమే కోట్ చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ తేడాలు ప్రాజెక్టు వ్యయాలపై చర్చకు దారి తీశాయి.
గ్రామీణ రహదారులకూ ప్రాధాన్యం : కేవలం ప్రధాన రహదారులకే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల రోడ్ల అభివృద్ధిపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో తొలి దశలో 2,162 గ్రామాల్లోని రహదారులను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించారు. మొత్తం 7,450 కిలోమీటర్ల మేర 17 ప్యాకేజీలుగా పనులు చేపట్టేందుకు మంత్రిమండలి అనుమతులు ఇచ్చింది. వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
జూన్ 2న శంకుస్థాపనకు సిద్ధం : రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జూన్ 2న ఈ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయితే రాష్ట్రంలో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడటంతో పాటు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య అనుసంధానం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.
