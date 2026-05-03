కేరళ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాతనే మంత్రివర్గ విస్తరణ! - కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డికి ఈసారైనా అవకాశం ఇస్తారా?
మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన, విస్తరణకు మరింత సమయం పట్టే అవకాశం - ఇప్పటికీ ఖాళీగానే డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవి - మహేశ్కుమార్గౌడ్ను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగించే అవకాశాలే ఎక్కువ
Published : May 3, 2026 at 8:29 AM IST
Who are the Telangana New Ministers? : మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన, విస్తరణకు మరింత సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు, ప్రత్యేకించి కేరళలో యూడీఎఫ్కు మెజార్టీ వస్తే ఆ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నది తెలిసిన తర్వాతే కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం తెలంగాణలో మంత్రివర్గ విస్తరణపై దృష్టి చూపే అవకాశం ఉంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి మాటకే ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికి కొందరు మంత్రుల వ్యవహారశైలిపై అధిష్ఠానం అసంతృప్తితో ఉన్నందున వారిని మార్చాలని సూచించివచ్చని తెలుస్తోంది.
గతేడాదిలో ఖరారు చేసి ఇప్పటికి ఎంపిక జరగలేదు : మంత్రివర్గంలోకి మరో ఇద్దరిని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక స్థానాన్ని ఎస్టీలకు కేటాయించే సౌకర్యం కూడా ఉంది. బాలూనాయక్, రామచంద్రునాయక్ తదితరులు ఈ వర్గం నుంచి మంత్రి పదవిని ఆశిస్తున్నారు. రామచంద్రునాయక్ను డిప్యూటీ స్పీకర్ పోస్టుకు గత సంవత్సరంలోనే ఖరారు చేశారు. కానీ అది శాసనసభలో ఎంపిక జరగలేదు. గత అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ కార్యాలయాన్ని కూడా అసెంబ్లీ సిద్ధం చేశారు. కానీ అది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. మరో స్థానం కోసం ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారనేది ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది.
పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఎక్కువ అవకాశాలు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ నుంచి మంత్రివర్గంలో ఎవరూ లేరు. మాజీ మంత్రి సీనియర్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్రెడ్డి సంక్షేమ-అభివృద్ధి పథకాల అమలుకు సలహాదారుగా క్యాబినెట్ మంత్రి హోదాలో ఉన్నారు. మంత్రివర్గ సమావేశాలకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితునిగా ఉన్నారు. ఆయనను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవడానికి చాలా కాలంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ పలు కారణాల వల్ల గతంలో అధిష్ఠానం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు. మళ్లీ ఆయన పేరు ముందుకు రావొచ్చు. ఇదే జిల్లాకు చెందిన పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్కు మంత్రివర్గంలో భాగం కల్పిస్తారనే ప్రచారం ఉన్నా కూడా 'మా ఇద్దరి (సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మహేశ్కుమార్గౌడ్) ఆధ్వర్యంలో మళ్లీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుంది. గతంలో వైఎస్-డీఎస్లాగా మా జోడి పని చేస్తుంది అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పలు సభల్లో పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటినీ పరిశీలిస్తే మహేశ్కుమార్గౌడ్ను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే? : మంత్రివర్గ విస్తరణలో తనకు తప్పక అవకాశం లభిస్తుందని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన సోదరుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి మంత్రిగా ఉన్నారు. ఇద్దరికీ మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించడానికి రాహుల్ వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారని గతంలోనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే కోమటిరెడ్డి సోదరుల విషయంలో అధిష్ఠానమే తుది నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశమున్నట్లు అర్థమవుతుంది. మంత్రివర్గంలో అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమసాగర్రావు కూడా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టలేదు. క్యాబినెట్ హోదాలో ఈయనను ఛైర్మన్గా నియమిస్తూ ఇంతకముందే ఉత్తర్వులిచ్చారు.
మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి, మదన్మోహన్రావు, రామ్మోహన్రెడ్డి మంత్రివర్గంలో చోటుకోసం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మంత్రివర్గంలో ఉన్న వారిలో కొందరి పనితీరుపై అధిష్ఠానం అసంతృప్తితో ఉందని, ఒకరిద్దరిని మార్చే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఒకవేశ మార్చితే అదే సామాజిక వర్గం నుంచి మరొకరికి అవకాశం కల్పించవచ్చు. ఈ విషయంలో కొన్ని కీలక శాఖల్లో మార్పు జరగవచ్చని కూడా ప్రచారం ఉంది. హోం శాఖను ఓ సీనియర్ మంత్రికి అప్పగించవచ్చని, ఇతరుల శాఖల్లో కొన్ని మార్పులుంటాయన్నది దాని ముఖ్య ఉద్దేశం.
మంత్రివర్గం అంశంపై మరింత సమయం : ఒకరి శాఖను మార్చితే చాలా మార్పులు చేయాల్సి వస్తుందని, దీంతో మరింత గందరగోళానికి దారి తీసే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ ప్రయత్నం జరగపోవచ్చనే అభిప్రాయాలూ ఉన్నాయి. కేరళలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే సీఎం పదవి కోసం ముగ్గురు నలుగురు పోటీపడవచ్చు. ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉంటూ కాంగ్రెస్ జాతీయ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉన్న కేసీ వేణుగోపాల్ పేరు కూడా ఇక్కడ వినిపిస్తోంది. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్పై పట్టు ఉండటంతో పాటు మంత్రుల పనితీరుపై ఆయనకు సరైనా అవగాహన ఉందని, ఆయన కేరళ సీఎంగా వెళ్తే ఆ ప్రభావం రాష్ట్రంలోని మంత్రివర్గ ప్రక్షాళనపై ప్రభావం ఉంటుందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇది జరగపోయినా అధిష్ఠానం మంత్రివర్గం అంశంపై దృష్టి సారించే సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.
