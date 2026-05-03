కేరళ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాతనే మంత్రివర్గ విస్తరణ! - కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్​రెడ్డికి ఈసారైనా అవకాశం ఇస్తారా?

మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన, విస్తరణకు మరింత సమయం పట్టే అవకాశం - ఇప్పటికీ ఖాళీగానే డిప్యూటీ స్పీకర్‌ పదవి - మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగించే అవకాశాలే ఎక్కువ

Published : May 3, 2026 at 8:29 AM IST

Who are the Telangana New Ministers? : మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన, విస్తరణకు మరింత సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు, ప్రత్యేకించి కేరళలో యూడీఎఫ్​కు మెజార్టీ వస్తే ఆ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నది తెలిసిన తర్వాతే కాంగ్రెస్​ అధిష్ఠానం తెలంగాణలో మంత్రివర్గ విస్తరణపై దృష్టి చూపే అవకాశం ఉంది. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మాటకే ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికి కొందరు మంత్రుల వ్యవహారశైలిపై అధిష్ఠానం అసంతృప్తితో ఉన్నందున వారిని మార్చాలని సూచించివచ్చని తెలుస్తోంది.

గతేడాదిలో ఖరారు చేసి ఇప్పటికి ఎంపిక జరగలేదు : మంత్రివర్గంలోకి మరో ఇద్దరిని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక స్థానాన్ని ఎస్టీలకు కేటాయించే సౌకర్యం కూడా ఉంది. బాలూనాయక్​, రామచంద్రునాయక్​ తదితరులు ఈ వర్గం నుంచి మంత్రి పదవిని ఆశిస్తున్నారు. రామచంద్రునాయక్​ను డిప్యూటీ స్పీకర్​ పోస్టుకు గత సంవత్సరంలోనే ఖరారు చేశారు. కానీ అది శాసనసభలో ఎంపిక జరగలేదు. గత అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయంలో డిప్యూటీ స్పీకర్​ కార్యాలయాన్ని కూడా అసెంబ్లీ సిద్ధం చేశారు. కానీ అది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. మరో స్థానం కోసం ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారనేది ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది.

పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఎక్కువ అవకాశాలు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ నుంచి మంత్రివర్గంలో ఎవరూ లేరు. మాజీ మంత్రి సీనియర్​ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్​రెడ్డి సంక్షేమ-అభివృద్ధి పథకాల అమలుకు సలహాదారుగా క్యాబినెట్​ మంత్రి హోదాలో ఉన్నారు. మంత్రివర్గ సమావేశాలకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితునిగా ఉన్నారు. ఆయనను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవడానికి చాలా కాలంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ పలు కారణాల వల్ల గతంలో అధిష్ఠానం గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇవ్వలేదు. మళ్లీ ఆయన పేరు ముందుకు రావొచ్చు. ఇదే జిల్లాకు చెందిన పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​కు మంత్రివర్గంలో భాగం కల్పిస్తారనే ప్రచారం ఉన్నా కూడా 'మా ఇద్దరి (సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​) ఆధ్వర్యంలో మళ్లీ కాంగ్రెస్​ అధికారంలోకి వస్తుంది. గతంలో వైఎస్​-డీఎస్​లాగా మా జోడి పని చేస్తుంది అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి పలు సభల్లో పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటినీ పరిశీలిస్తే మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​ను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే? : మంత్రివర్గ విస్తరణలో తనకు తప్పక అవకాశం లభిస్తుందని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్​రెడ్డి అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన సోదరుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి మంత్రిగా ఉన్నారు. ఇద్దరికీ మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించడానికి రాహుల్​ వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారని గతంలోనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే కోమటిరెడ్డి సోదరుల విషయంలో అధిష్ఠానమే తుది నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశమున్నట్లు అర్థమవుతుంది. మంత్రివర్గంలో అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమసాగర్​రావు కూడా సివిల్​ సప్లైస్​ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్​గా బాధ్యతలు చేపట్టలేదు. క్యాబినెట్​ హోదాలో ఈయనను ఛైర్మన్​గా నియమిస్తూ ఇంతకముందే ఉత్తర్వులిచ్చారు.

మల్​రెడ్డి రంగారెడ్డి, మదన్​మోహన్​రావు, రామ్మోహన్​రెడ్డి మంత్రివర్గంలో చోటుకోసం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మంత్రివర్గంలో ఉన్న వారిలో కొందరి పనితీరుపై అధిష్ఠానం అసంతృప్తితో ఉందని, ఒకరిద్దరిని మార్చే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్​ వర్గాల్లో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఒకవేశ మార్చితే అదే సామాజిక వర్గం నుంచి మరొకరికి అవకాశం కల్పించవచ్చు. ఈ విషయంలో కొన్ని కీలక శాఖల్లో మార్పు జరగవచ్చని కూడా ప్రచారం ఉంది. హోం శాఖను ఓ సీనియర్​ మంత్రికి అప్పగించవచ్చని, ఇతరుల శాఖల్లో కొన్ని మార్పులుంటాయన్నది దాని ముఖ్య ఉద్దేశం.

మంత్రివర్గం అంశంపై మరింత సమయం : ఒకరి శాఖను మార్చితే చాలా మార్పులు చేయాల్సి వస్తుందని, దీంతో మరింత గందరగోళానికి దారి తీసే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ ప్రయత్నం జరగపోవచ్చనే అభిప్రాయాలూ ఉన్నాయి. కేరళలో కాంగ్రెస్​ అధికారంలోకి వస్తే సీఎం పదవి కోసం ముగ్గురు నలుగురు పోటీపడవచ్చు. ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉంటూ కాంగ్రెస్​ జాతీయ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉన్న కేసీ వేణుగోపాల్​ పేరు కూడా ఇక్కడ వినిపిస్తోంది. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్​పై పట్టు ఉండటంతో పాటు మంత్రుల పనితీరుపై ఆయనకు సరైనా అవగాహన ఉందని, ఆయన కేరళ సీఎంగా వెళ్తే ఆ ప్రభావం రాష్ట్రంలోని మంత్రివర్గ ప్రక్షాళనపై ప్రభావం ఉంటుందని కాంగ్రెస్​ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇది జరగపోయినా అధిష్ఠానం మంత్రివర్గం అంశంపై దృష్టి సారించే సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

