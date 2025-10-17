ETV Bharat / state

32 ప్యాకేజీలుగా హ్యామ్​ రోడ్ల నిర్మాణం - మొత్తం 400 రహదారులకు రూ.10,500 కోట్లు

హ్యామ్​ రోడ్ల నిర్మాణానికి కేబినెట్​ నిర్ణయం - 32 ప్యాకేజీలుగా టెండర్లు - మొత్తం 400 రహదారులకు రూ.10 వేల 500 కోట్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 8:13 AM IST

HAM Roads in Telangana : రాష్ట్రంలో రోడ్లు-భవనాల శాఖ సవరించిన హ్యామ్​ (హైబ్రిడ్​ యాన్యుటీ మోడల్​) రోడ్లకు గురువారం రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం 32 ప్యాకేజీలుగా టెండర్లకు వెళ్లనుంది. కొత్త జిల్లాల వారీగా ప్యాకేజీలను విభజించగా, వారం రోజుల్లో 10 ప్యాకేజీలకు టెండర్లను ఆహ్వానించనున్నారు. వారం గడువు చొప్పున అన్ని ప్యాకేజీలకు టెండర్లను పిలిచి, పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొత్తం 400 రహదారులకు 5,566.15 కిలోమీటర్ల మేర రూ.10,547.38 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయాలని కేబినెట్​ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి ఈ హ్యామ్​ రోడ్ల నిర్మాణంపై ప్రధానంగా ఫోకస్​ పెట్టింది. ఈ రోడ్ల నిర్మాణం వల్ల జాతీయ రహదారులతో మండలాలకు కనెక్టవిటీ పెరగనుంది.

కొత్తగా 30 రోడ్లకు ప్రతిపాదనలు, వివరాలు :

  • ఖమ్మం జిల్లాలోని మధిర-కృష్ణాపురం-దెందుకూరు పరిధిలో 13 కిలోమీటర్ల మేర 4 వరుసల ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డును రూ.193.52 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
  • నల్గొండ జిల్లాలోని వైద్య కళాశాల (ఎన్​-565) ఎ.దుప్పలపల్లి-నల్గొండ పట్టణం పరిధిలో 10 కిలోమీటర్ల మేర 4 వరుసల బైపాస్​ రోడ్డును రూ.210.02 కోట్లతో గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రహదారిగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

98 నియోజకవర్గాల్లో హ్యామ్​ రోడ్లు : నివేదికలో మాత్రం కొత్తగా 30 రోడ్లను 412.17 కిలోమీటర్ల మేర ప్రతిపాదించారు. ఇందుకోసం రూ.1,620.86 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేయగా, మరో 79 రోడ్లను 1,344.70 కిలోమీటర్ల మేర రూ.4,009.13 కోట్లతో విస్తరణ, అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 98 నియోజకవర్గాల్లో ఈ పద్ధతిలో రోడ్లను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వచ్చే 30 నెలల్లో అన్ని ప్యాకేజీల వారీగా రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని రోడ్లు-భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో చెప్పారు.

అధిక నిధులు కేటాయించిన రోడ్ల వివరాలు :

  • జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని మహాదేవ్‌పూర్‌-ముకునూర్‌-కన్కనూర్‌-కాటారం పరిధిలో 52 కిలోమీటర్ల రోడ్డును రూ.95.17 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
  • నల్గొండ జిల్లా పరిధిలో 34 కి.మీ. డిండి-దేవరకొండ రోడ్డును రూ.108.87 కోట్లతో, 30.90 కి.మీ. దేవరకొండ రోడ్డు-కంబాలపల్లి రోడ్డును రూ.84.87 కోట్లతో ఉన్నతీకరణ, విస్తరణ చేస్తారు.
  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పరిధిలోని ఎరిగేర-ఐజ-అలంపూర్‌ రోడ్డును రూ.169.02 కోట్లతో 52.70 కి.మీ. మేర విస్తరణ చేయనున్నారు.
  • 59 కి.మీ. మేర కుమురం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్‌-గుడిహత్నూర్‌ రోడ్డును రూ.188.30 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
  • నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలోని వనపర్తి-బిజినేపల్లి-వట్టెం-తిమ్మాజీపేట-జడ్చర్ల రోడ్డును రూ.103.76 కోట్లతో 33 కి.మీ. మేర విస్తరించనున్నారు.
  • నల్గొండ-మునుగోడు-కమ్మగూడెం-చీకటిమామిడి-మునుగోడు రోడ్డును రూ.133.12 కోట్లతో 42.80 కి.మీ. మేర అభివృద్ధి, విస్తరణ చేస్తారు.
  • సంగారెడ్డి జిల్లాలో అల్లాదుర్గ్‌ నుంచి మేతలకుంట రోడ్డును రూ.217.96 కోట్లతో 30 కి.మీ. మేర అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
  • యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో భువనగిరి నుంచి చిట్యాల వరకు రూ.154.64 కోట్లతో 25.80 కి.మీ. మేర విస్తరణ, అభివృద్ధి చేస్తారు.

