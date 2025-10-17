ETV Bharat / state

తెలంగాణలో 78 యంగ్‌ ఇండియా గురుకులాలు - ఆమోదం తెలిపిన మంత్రివర్గం

వెయ్యి పాఠశాలల్లో పూర్వ ప్రాథమిక తరగతులు - ఒక్కో కాంప్లెక్సుకు రూ.200 కోట్ల చొప్పున ఖర్చు - 78 గురుకులాలకు మొత్తంగా రూ.15,600 కోట్లు

Integrated Gurukul School Complex
Integrated Gurukul School Complex in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 9:25 AM IST

2 Min Read
Integrated Gurukul School Complex in Telangana : రాష్ట్రంలో నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున 78 యంగ్‌ ఇండియా సమీకృత గురుకుల పాఠశాలల కాంప్లెక్సులు నిర్మించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఒక్కో కాంప్లెక్సుకు రూ.200 కోట్ల చొప్పున మొత్తంగా రూ.15,600 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ గురుకుల కాంప్లెక్సుల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే ఆర్థికశాఖ పరిపాలనాపరమైన అనుమతులిచ్చేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ద్వారా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డికి విద్యాశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి దస్త్రాన్ని పంపారు. దీంతో వీటి నిర్మాణ ప్రతిపాదనలను తాజాగా క్యాబినేట్ ఆమోదించింది.

  • 2025-26 ఏడాదికి వెయ్యి పాఠశాలల్లో పూర్వ ప్రాథమిక తరగతులు ప్రారంభించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. గతేడాది 250 పాఠశాలల్లో తరగతులు ప్రారంభించగా, ఈ ఏడాది మరో 210 పాఠశాలలకు విస్తరించింది. దీంతో మొత్తం ప్రస్తుత పాఠశాలల సంఖ్య ప్రస్తుతానికి 460కి చేరుకుంది. వీటికి అదనంగా పీఎం శ్రీ (ప్రధానమంత్రి స్కూల్స్​ ఫర్​ రైజింగ్ ఇండియా) కింద మరో 112 పాఠశాలలు కూడా ఉన్నాయి.
  • పిల్లలను పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో చేర్పించేందుకు ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. తద్వారా ఎర్లీచైల్డ్‌హుడ్‌ విద్యకు బలమైన పునాదులు పడుతున్నాయి. ఈ పాఠశాలలతో పూర్వ ప్రాథమిక, ప్రాథమిక తరగతుల్లో హాజరు శాతం పెరుగుతోంది. దీంతో ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని వేయి పాఠశాలల్లో పూర్వ ప్రాథమిక సెక్షన్లు ప్రారంభించాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఒక్కో పాఠశాలకు సమగ్రశిక్ష ద్వారా మానవ వనరుల కోసం రూ.2 లక్షలు, పిల్లలకు అవసరమైన పరికరాల కొనుగోలుకు మరో రూ.లక్ష ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. మొత్తం వెయ్యి పాఠశాలలకు రూ.32 కోట్ల నిధులు అవుతాయని గుర్తించింది. విద్య, సంక్షేమ మౌలిక సదుపాయాల సంస్థలో ఖర్చుచేయకుండా మిగిలిపోయిన నిధుల్ని ఇందుకు ఉపయోగించాలని క్యాబినేట్ నిర్ణయించింది.
  • రాష్ట్రంలో కొత్తగా ప్రారంభించనున్న ఎర్త్‌యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ తెలంగాణకు దివంగత మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్‌ పేరు పెట్టేందుకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు ముసాయిదా బిల్లులో డాక్టర్‌ మన్మోహన్‌సింగ్‌ ఎర్త్‌సైన్సెస్‌ వర్సిటీ ఆఫ్‌ తెలంగాణ పేరును చేరుస్తూ తీసుకువచ్చిన బిల్లుకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.

నూతన విద్యా విధానం : విద్యాశాఖ అత్యంత ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్నదని, విద్యాశాఖను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ ప్రతిసమస్యను పరిష్కరిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి గతంలోనే చెప్పారు. విద్యాశాఖలో ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సిన అవసరముందని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణకు నూతన విద్యా విధానం కావాలని అన్నారు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ నర్సరీ, ఎల్​కేజీ, యూకేజీ : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ నర్సరీ, ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ తరగతులు బోధిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రైవేట్‌, కార్పొరేట్‌ స్కూళ్ల కంటే నాణ్యమైన విద్య అందిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేద్దామన్నారు. ఏటా 200 మంది టీచర్లను విదేశాలకు పంపి అక్కడి విద్యా విధానం అధ్యయనం చేసేలా ప్రోత్సహిస్తామని తెలిపారు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో అరవింద్​ కేజ్రీవాల్ రెండోసారి సీఎం కావడానికి ఆయన చేసిన విద్యాభివృద్ధే కారణమని చెప్పారు.

