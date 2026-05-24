ETV Bharat / state

తెలంగాణలో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2 వేల చొప్పున మంజూరు

రాష్ట్రంలో 15 వేల కుటుంబాలు గుడిసెల్లో నివాసం ఉంటున్నట్లు గుర్తింపు - జూన్‌ 1న నియోజకవర్గానికి 2 వేల చొప్పున రెండో విడత ఇళ్ల మంజూరు - క్యూర్‌ పరిధిలో పేదలకు లక్ష ఇళ్లు

INDIRAMMA HOUSES IN TELANGANA
INDIRAMMA HOUSES IN TELANGANA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 24, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indiramma Houses in Telangana : తెలంగాణలో మొదటి విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం పూర్తి కావొస్తుండడంతో రెండో విడత పంపిణీకి సిద్ధమైంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.10,400 కోట్లతో 2.50 లక్షల ఇళ్ల మంజూరుకు శనివారం తెలంగాణ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌(ఓఆర్​ఆర్​ లోపలి ప్రాంతం) మినహా 100 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో సెగ్మెంట్‌కు 1,500 ఇళ్ల చొప్పున 1.50 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించనుంది.

పూరిగుడిసెలు లేని ఆదర్శ రాష్ట్రంగా : వివిధ దఫాలుగా చేసిన ప్రభుత్వం చేసిన సర్వేల ప్రకారం తెలంగాణలో 15 వేల కుటుంబాలు గుడిసెల్లో నివాసం ఉంటున్నట్లు గుర్తించింది. వెంటనే ఆ కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు పత్రాలు అందించాలని శనివారం నాటి కేబినేట్​ మీటింగ్​లో నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించి గోడలు, శ్లాబు దశలో నిలిచిపోయిన వాటిని కూడా పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. బేస్​మెంట్ పూర్తయి గోడలు, స్లాబ్ పడని ఇళ్లకు రూ.3 లక్షలు, గోడలు పూర్తయి స్లాబ్ నిలిచిపోయిన ఇళ్లకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున సాయం అందిస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి స్వయంగా ప్రకటించారు.

పూరిగుడిసెలు లేని ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జూన్‌ 1 నుంచి ఇందిరమ్మ పథకం రెండో విడత కింద పేద కుటుంబాలకు 2.5 లక్షల ఇళ్లను ఇచ్చే విధంగా కార్యాచరణ అమలు చేయనుంది. తొలి విడతలో నిర్మాణం ప్రారంభించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో జూన్‌ 2వ తేదీ నాటికి సుమారు లక్ష గృహ ప్రవేశాలు జరగాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.

రూఫ్‌ పునఃప్రారంభం అనే కొత్త పథకం పేరుతో నియోజకవర్గానికి అదనంగా మరో 500 చొప్పున 50 వేల ఇళ్లను తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంజూరు చేయనుంది. రాష్ట్ర రిజర్వ్‌ కోటా కింద మరో 50 వేలు (30 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, రూఫ్‌ పథకంలో 20 వేల ఇళ్లు) ఇవ్వడానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు గృహా నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, హౌసింగ్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎండీ గౌతమ్‌ రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై ఇప్పటికే సంబంధిత విధివిధానాలను రూపొందించారు.

నిధుల కేటాయింపు ఇలా : రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1.80 లక్షల మందికి ఒక్కో ఇంటికి రూ.5 లక్షల చొప్పున రూ.9 వేల కోట్లను కేటాయిస్తుంది. రూఫ్‌(స్లాబ్‌) ఆధునికీకరణలో భాగంగా 70 వేల మందికి రూ.2 లక్షల చొప్పున భారీ మొత్తంలో రూ.1,400 కోట్లు అందించనుంది.

ఇళ్లకు అనుమతులు ఇలా ఇస్తారు : లబ్ధిదారులను గ్రామపంచాయతీ, మున్సిపాలిటీల వార్డుల వారీగా ఎంపిక చేస్తారు. వీరి వివరాల పరిశీలనకు మండల, మున్సిపల్ స్థాయిలో గెజిటెడ్‌ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్‌ నియమించి బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. చివరిగా జిల్లా కలెక్టరు పరిశీలించి ఇళ్ల మంజూరు ఉత్తర్వుకు సంబంధించిన పత్రాన్ని ఇస్తారు. మొదటి విడతలో మంజూరు కాని, నిర్మాణం ప్రారంభించని ఇళ్లను పూర్తిగా రద్దు అయినట్లుగా పరిగణిస్తారు.

అసంపూర్తిగా ఆగిపోయిన వాటికి రూ.2 లక్షలు : అధికారులు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్‌ ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసే సమయంలో 2006-2013 మధ్యకాలంలో పాత ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద, 2023లో గృహలక్ష్మి పథకంలో లబ్ధిదారులు ప్రారంభించిన ఇళ్ల నిర్మాణాలు భారీ స్థాయిలో నిలిచిపోయాయని గుర్తించారు. వాటిని పునాది దశ నుంచి కొత్తగా నిర్మించడానికి వీలు ఉండకపోవడం వల్ల తాత్కాలిక పైకప్పు స్థానంలో ఆర్‌సీసీ స్లాబ్‌ను వేయడం ద్వారా నివాసయోగమైనవిగా మార్చవచ్చని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. వీటికి మాత్రం రూ.2 లక్షల చొప్పున సాయాన్ని చేస్తారు.

పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - పేదల నివాస ప్రాంతాలకు సమీపంలోనే

2.5లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, గోదావరి పుష్కరాలకు రూ.వేయి కోట్లు - కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే

TAGGED:

INDIRAMMA HOUSING SCHEME
SECOND PHASE INDIRAMMA ILLU
ROOF RESURFACING
TELANGANA HOUSING CORPORATION
SECOND PHASE OF INDIRAMMA HOUSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.