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ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఈనెల 31 వరకు అడ్మిషన్​ గడువు పెంపు

ఇంటర్మీడియట్​లో ఇంకా చేరని విద్యార్థులకు మరో ఛాన్స్​ - కళాశాలలో చేరడానికి ఈనెల ఆఖరు వరకు అవకాశం​ - విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల అభ్యర్థనలకు స్పందించిన ఇంటర్ బోర్డు

Extended For Admission To Intermediate
Extended For Admission To Intermediate (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 1:49 PM IST

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Telangana Inter Admissions 2026 : ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులలో ఇంకా చేరని విద్యార్థులకు మరో అవకాశం కల్పిస్తూ బోర్డు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వాస్తవానికి గడువు ఈ నెల 15వ తేదీతో ముగిసినప్పటికీ, ప్రవేశాలను పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థనలకు స్పందిస్తూ బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్ గడువును 31వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు ప్రకటించారు.

ఈ విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాల సంఖ్యను పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే గత రెండు నెలలుగా అందుబాటులో ఉన్న సీట్లలో సగం భర్తీ కాకుండానే ఉండిపోవడం గమనార్హం. ఈ దశలో ప్రవేశాలను ఖరారు చేయాలని బోర్డు అధికారులు సమీక్షా సమావేశాల ద్వారా సిబ్బందిని కోరుతున్నప్పటికీ, గురుకులాల ప్రాబల్యం ఒక పెద్ద సవాలుగా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఈ చివరి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

ప్రభుత్వ కళాశాలలో ప్రశ్నార్థకం : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని రెసిడెన్షియల్ సంస్థలతో కలిపి 3200 కళాశాలలు ఉన్నాయి. మొత్తం ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని రెసిడెన్షియల్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలు బలంగా ఉండగా, ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి. అయితే హాస్టల్ సౌకర్యం లేని ప్రభుత్వ కళాశాలలు విద్యార్థులను ఆకర్షించడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. వేసవి సెలవుల్లో అధ్యాపకులు ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించకపోయి ఉంటే, ప్రవేశాల సంఖ్య మరింత ప్రమాదకరంగా ఉండేది.

ఆఫ్​లైన్​లోనూ, ఆన్​లైన్​లోనూ ప్రవేశం పొందవచ్చు : రెండు వారాల పొడిగింపు కారణంగా ప్రవేశాలు పుంజుకుంటాయని అధికారులు ఆశాభావంతో ఉన్నారు. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు నేరుగా కళాశాలల్లో ఆఫ్‌లైన్‌లో ప్రవేశం పొందవచ్చు లేదా తమ విద్యా వివరాలను నమోదు చేసి, తమకు నచ్చిన కళాశాల, కోర్సును ఎంచుకోవడం ద్వారా www.tgbie.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించవద్దని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలను ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. అటువంటి ఉల్లంఘనలు జరిగితే చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంది.

ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో కార్పొరేట్ ప్రమాణాలతో సాంకేతిక విద్యను ప్రవేశపెట్టాం. జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత కోచింగ్ కూడా అందిస్తాం. రూ.లక్షల ఆర్థిక భారం లేకుండా నాణ్యమైన విద్యను పొందడానికి విద్యార్థులు ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో చేరాలి - జితేందర్ రెడ్డి, ఆదిలాబాద్ డీఐఈఓ

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