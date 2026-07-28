గడి దాటిన కలలు - అద్భుతాలను ఆస్వాదించెను కనులు : HF డీలక్స్ బైక్పై 25 వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
చిన్నప్పటి నుంచే ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణం అంటే అభిరుచి - 2026 ఏప్రిల్ 18న ఏ రౌండ్ ఇండియా మ్యాప్ పేరుతో ప్రయాణం - వింత, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాల సందర్శన
Published : July 28, 2026 at 12:32 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 12:45 PM IST
About Telangana Biker Harish : చిన్నప్పటి నుంచే ఒక అంశంపై అభిరుచి ఏర్పడితే, దానిని ఎలాగైనా సాధించాలనే తపన అందరికీ ఉంటుంది. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి విద్యానగర్కు చెందిన ఐతరవేని హరీశ్ కూడా అంతే. ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణం అంటే అభిరుచి. ఆ ఇష్టంతోనే తాజాగా 100 రోజుల్లో 25 వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఘనత సాధించారు. హరీశ్కు సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
బీటెక్ చదివే రోజుల్లో ప్రయాణం మొదలు : హరీశ్ ప్రస్తుతం సింగరేణిలో పంప్ ఆపరేటర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ప్రయాణం పట్ల అభిరుచితో తన హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ బైక్తోనే ప్రారంభించారు. అలా వింత, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలను సందర్శించేవాడు. హరీశ్ బీటెక్ చదివే రోజుల్లో అంటే ఐదేళ్ల క్రితం రైలులో ప్రయాణిస్తూ దేశంలోని ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలను పర్యటించారు. ఇక రెండేళ్ల నుంచి తన ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాడు.
మొదటిసారి కుంభమేళాకు : హరీశ్ 2025లో మొదటిసారి తన హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ బైక్పై యాత్ర ప్రారంభించారు. ఫిబ్రవరిలో ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన కుంభమేళాకు మొదటిసారి వారం రోజుల్లో వెళ్లి వచ్చాడు. ఆ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో నేపాల్లో ఉన్న హిందూ దేవాలయాలు అన్నీ సందర్శించారు. అప్పుడు 16 రోజుల్లో 3,660 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించారు. ఇక అదే ఏడాది ఆగస్టులో తమిళనాడులోని పంచభూత లింగ క్షేత్రాలను దర్శించుకున్నారు. 2,600 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి పది రోజులు ప్రయాణించి అక్కడకు చేరుకున్నారు.
100 రోజుల్లో 25,416 కిలోమీటర్లు : దేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాలు, 4 ధాములు, 16 అమ్మవారి శక్తిపీఠాలను దర్శించుకున్నారు. ఈ ప్రయాణాన్ని ఆయన 2026 ఏప్రిల్ 18న ఏ రౌండ్ ఇండియా మ్యాప్ పేరుతో భారత్తో పాటు భూటాన్లో ప్రయాణించారు. అయితే లద్దాఖ్లోని అతి ఎత్తైన ఉమ్లింగ్ లా రోడ్డుపై సాధారణ బైక్పై వెళ్లటం కష్టం. కానీ ఆయన బైక్తో దానిపై వెళ్లటం విశేషం. అంతేకాదు ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్న పోస్టాఫీస్, ఆసియాలో అతి ఎత్తులో ఉన్న వంతెన మీదుగా ప్రయాణం సాగించారు. ఈ యాత్ర కోసం రెండు నెలలు ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టారు. మిగతా రోజుల్లో గైర్హాజరయ్యారు. ఈ ప్రయాణానికి ఆయన మొత్తం రూ.90 వేలు ఖర్చు చేశారు.
కమ్యూనిటీ బైక్ రైడింగ్ : ఇటీలి కాలంలో హైదరాబాద్లో ఓ కొత్త ట్రెండ్ మొదలైంది. 'కమ్యూనిటీ బైక్ రైడింగ్' ట్రెండ్కు నగరవాసులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారంతా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఓ గ్రూప్గా ఏర్పడి, లాంగ్ రైడ్స్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు. వారాంతాల్లో ఓ టైంకు అంతా ఒక దగ్గర చేరుకుని, నగరానికి 80 నుంచి 100 కిలోమీటర్లలో ఉన్న పర్యాటక, సందర్శనీయ ప్రాంతాలను చుట్టి వస్తున్నారు.
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