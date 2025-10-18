నేడు తెలంగాణ బంద్ - ప్రజా రవాణా రాకపోకలపై సందిగ్ధం
బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్ - బీసీ సంఘాల సమాఖ్య పిలుపు మేరకు కలిసి వచ్చిన అన్ని పార్టీలు - బంద్ను శాంతియుతంగా జరపాలన్న బీసీ ఐకాస నేతలు
Published : October 18, 2025 at 7:18 AM IST
Telangana Bandh Today : వెనకబడిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లలో న్యాయమైన వాటా కోసం బీసీ ఐకాస రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్ చేపడుతోంది. అత్యవసర సేవలు మినహా మిగతా రంగాలన్నీ బంద్ పాటిస్తున్నాయి. ఈ బంద్కు రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, వామపక్షాలు, టీజేఎస్తో పాటు ఎంఆర్పీఎస్, మాల మహానాడు, ఆదివాసీ, గిరిజన, మైనార్టీ, విద్యార్థి, ప్రజాసంఘాలు మద్దతు ప్రకటించగా, మేధావులు సంఘీభావం తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సులు బయటకు రానీయకుండా డిపోల ముందు ఐకాస నేతలు నిలువరిస్తున్నారు. జాతీయ రహదారుల దిగ్బంధం, టోల్ ప్లాజాల వద్ద నిరసనలు చేపడుతున్నారు. దుకాణాలు, పెట్రోల్ బంకులు, ఇతర వ్యాపారాల వారంతా బంద్లో పాల్గొని మద్దతు తెలుపుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని ఐకాస నేతలు కోరారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు, వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు మూసివేయాలని కోరారు. అయితే ఈ బంద్ నుంచి అంబులెన్సులు, ఆసుపత్రులు, ఇతర అత్యవసర సేవలకు ఐకాస నేతలు మినహాయింపు ఇచ్చారు.
విద్యాసంస్థలు ముందస్తు సెలవులు : బంద్ను విజయవంతం చేయాలని, బీసీ మేధావులు, విద్యార్థులు, యువత, ఉద్యోగులు, న్యాయవాదులు, ఉపాధ్యాయులు ఎక్కడికక్కడ నిరసన తెలపాలని బీసీ ఐకాస వర్కింగ్ ఛైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ కోరారు. కొన్ని విద్యా సంస్థలు బంద్ నేపథ్యంలో ముందస్తుగా సెలవు ప్రకటించాయి. అందరూ సహకరించాలని బీసీ సంఘాల ఐకాస ఛైర్మన్ ఆర్.కృష్ణయ్య కోరారు. ఈ బంద్ ఎవ్వరికీ వ్యతిరేకం కాదని, దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బంద్ ప్రశాంత వాతావరణంలో విజయవంతమయ్యేందుకు విద్యా, వాణిజ్య, వ్యాపార సంస్థలు సహకరించాలన్నారు.
పోలీసు అధికారులు సహకరించాలని ఆర్.కృష్ణయ్య విజ్ఞప్తి చేశారు. బంద్లో ఎంఆర్పీఎస్ శ్రేణులు పాల్గొనాలని మందకృష్ణ మాదిగ సూచించారు. నల్ల బ్యాడ్జీలతో విధులకు హాజరవుతామని బీసీ ఉద్యోగుల సంఘం తెలిపింది. తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి బంద్ ప్రారంభమై, సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనుంది.
"షాపులు, బస్సులు బంద్ అవుతాయి. స్కూల్స్, కాలేజీలు బంద్ చేస్తామని మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ కళాశాలలు కూడా బంద్ చేయాలి. కార్యకర్తలకు ఒక విజ్ఞప్తి. శాంతియుతంగా ఈ ఉద్యమాన్ని గడపాలి. చాలా మంది కోపంగా ఉన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం అల్లర్లు అవుతున్నాయి." - ఆర్. కృష్ణయ్య, BC ఐకాస ఛైర్మన్
రైళ్లు, మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ సేవలపై లేని స్పష్టత : నగరంలోకి కొన్ని ప్రైవేటు కళాశాలలు, విద్యాసంస్థలు శనివారం సెలవు ప్రకటించాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించలేదు. మరోవైపు ప్రజా రవాణా రాకపోకలపై సందిగ్ధం నెలకొంది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకు పలు జిల్లాల నుంచి నగరానికి వచ్చిన బస్సులను తిరిగి జిల్లాలకు అధికారులు పంపించినట్లు సమాచారం. అలాగే రైళ్ల రాకపోకలు, మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ సేవలపై కూడా అధికారులు ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
ఓయూలో అన్ని పరీక్షలు వాయిదా : రాష్ట్ర బంద్ నేపథ్యంలో శనివారం ఓయూలో జరగనున్న అన్ని పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఓయూ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆయా పరీక్షలను ఎప్పుడు నిర్వహించేది త్వరలో ప్రకటిస్తామని చెప్పారు.
రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు - SLP విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ