దీపావళి ప్రయాణానికి 'బంద్' అడ్డంకులు​ - బస్​స్టేషన్లలో పడిగాపులు కాస్తున్న ప్రయాణికులు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న బీసీ బంద్​ - జూబ్లీహిల్స్​ బస్​ స్టేషన్​లో డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు - ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయిన జనజీవనం

Published : October 18, 2025 at 12:56 PM IST

Telangana Bandh Latest News : బీసీ బంద్​ నేపథ్యంలో జూబ్లీ బస్టాండ్​ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన బస్సులు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్​ రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో జూబ్లీ బస్​ స్టేషన్​లో బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అయ్యాయి. మరోవైపు దీపావళి పండుగతో పాటు వారాంతపు సెలవులు ఉండడంతో వివిధ జిల్లాలకు వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులతో జేబీఎస్​లో రద్దీ పెరిగింది. ముందస్తు సమాచారం లేకపోవడంతో బస్​ స్టేషన్​లో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

వీలైనంత త్వరగా బస్సులను ప్రారంభించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, చిన్నారులు, వయోవృద్ధులతో గంటల తరబడి బస్​ స్టేషన్​లో వేచి ఉన్నట్లు ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ప్రధాన బస్టాండ్​ ఎంజీబీఎస్​లోనూ ప్రయాణికులు బస్సులు లేక పడిగాపులు కాస్తున్నారు. కరీంనగర్​, వరంగల్​, నిజామాబాద్​, విజయవాడ, ఖమ్మం, సిద్దిపేట, నల్గొండ, సూర్యాపేట తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన వారు బస్సులు దొరక్క తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు ఇదే అదనుగా క్యాబ్​ డ్రైవర్లు అధిక మొత్తంలో వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఆర్టీసీ బస్సుల కోసమే పలువురు ప్రయాణికులు బస్టాండ్లలో గంటల కొద్దీ నిరీక్షిస్తున్నారు. ఎప్పటికీ బస్సులు రాకపోవడంతో తీవ్ర నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ రిజర్వేషన్ల పోరు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్​, ఆదిలాబాద్​, వరంగల్​, కరీంనగర్​, ఖమ్మం, మహబూబ్​నగర్​ సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ రిజర్వేషన్లు పోరు కొనసాగుతోంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో చేపట్టిన బంద్​లో బీసీ సంఘాలతో పాటు కాంగ్రెస్​, సీపీఐ, సీపీఎం నాయకులు పాల్గొన్నారు. బంద్​ నేపథ్యంలో కరీంనగర్​ రీజియన్​ పరిధిలోని 11 డిపోల్లో ఆర్టీసీ సేవలు నిలిచిపోయాయి. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఆరు డిపోల పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సులు నిలిచిపోయాయి. బస్సు డిపోల ఎదుట బీసీ సంఘాలు, పలు పార్టీల నేతలు నిరసనలు చేపట్టారు. ఆదిలాబాద్​లో బంద్​ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది. ఆర్టీసీ బస్సులు బయటకు రాకుండా బీసీ సంఘాలు అడ్డుకున్నాయి. హనుమకొండలో పలు దుకాణ సముదాయాలు స్వచ్ఛందంగా మూసివేశారు.

విద్యాసంస్థలు బంద్​ : బీసీ సంఘాల జేఏసీ పిలుపు మేరకు ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో బంద్​ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. నాగర్​ కర్నూల్​, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల పరిధిలోని అన్ని డిపోల ముందు 5 గంటల నుంచి జేఏసీ నాయకులు బస్సులు బయటకు రాకుండా అడ్డుకున్నారు. విద్యాసంస్థలు బంద్​కు మద్దతు తెలుపుతూ ఇప్పటికే సెలవు ప్రకటించాయి. వ్యాపార, వాణిజ్య వర్గాలూ సైతం బంద్​ పాటిస్తున్నారు. బంద్​కు మద్దతు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ, సీపీఐ, సీపీఎం పార్టీల శ్రేణులు వివిధ రూపాల్లో ఆందోళనలు కొనసాగించనున్నాయి. మహబూబ్​నగర్​ ఆర్టీసీ డిపో ముందు మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్​గౌడ్​ ధర్నాకు దిగారు. రాజ్యాంగ సవరణ చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే జీఓలు చెల్లవని తెలిపారు. ఇప్పటికైనా రాజ్యాంగ సవరణ దిశగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలన్నారు.

