ETV Bharat / state

నేటి నుంచి శాసనసభ సమావేశాలు - హాజరుకానున్న మాజీ సీఎం కేసీఆర్

ఇవాళ ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమవనున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు - పలు ఆర్డినెన్సులను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం - హాజరుకానున్న గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ - అసెంబ్లీ పనిదినాలు, ఎజెండా ఖరారు చేయనున్న బీఏసీ

Telangana Assembly
Telangana Assembly (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 7:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Assembly Winter Session : అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలను సాగునీటి అంశం వేడెక్కించనుంది. ఇప్పటికే రాజకీయం కాకరేపుతున్న నదీజలాలే ప్రధాన అంశంగా నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే సమావేశాల్లో అధికార, విపక్షాల మధ్య వాడీవేడి చర్చ జరగనుంది. తొలి రోజు దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌ రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డిలకు సంతాప తీర్మానాలు సహా కొన్ని బిల్లులకు సంబంధించిన పత్రాలను శాసన సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. శాసనసభలో దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డి, శాసన మండలిలో మాజీ ఎమ్మెల్సీలు మాధవరం జగపతి రావు, అహ్మద్‌ పీర్‌ షబ్బీర్‌లకు సంతాపం ప్రకటిస్తారు.

గెజిట్​ ప్రచురణలకు చట్టబద్ధత : జీహెచ్​ఎంసీలో ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల విలీనం, జీహెచ్​ఎంసీ పరిధి పెరిగినందున వార్డుల సంఖ్య 150 నుంచి 300కి పెంపు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగింపు, తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులు, పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్‌ ప్రచురణల ఆర్డినెన్సులకు ఈ సమావేశాల్లో చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు.

నేటి నుంచి శాసనసభ సమావేశాలు - హాజరుకానున్న మాజీ సీఎం కేసీఆర్ (ETV Bharat)

సభను ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలని బీఏసీలో నిర్ణయం : తెలంగాణ సమగ్ర శిక్ష ఆడిట్‌ రిపోర్ట్, తెలంగాణ పీఎం స్కూల్‌ ఫర్‌ రైజింగ్‌ ఇండియా ఆడిట్‌ రిపోర్ట్, ఉద్యాన అభివృద్ధి సంస్థ వార్షిక లెక్కలు, తదితర పత్రాలను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడతారు. తొలి రోజు సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం ఉభయ సభలు వచ్చే నెల 2కు వాయిదా పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 30న వైకుంఠ ఏకాదశి, 31న ఆంగ్ల సంవత్సరం చివరి రోజు, జనవరి 1న కొత్త సంవత్సరం తొలిరోజును పురస్కరించుకొని సమావేశాలు నిర్వహించడం లేదని తెలుస్తోంది. ఉభయ సభలు వాయిదా అనంతరం రెండింటిలోనూ బిజినెస్‌ అడ్వైజరీ కమిటీ (బీఏసీ) సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఎన్ని రోజుల పాటు సభలు నిర్వహించాలో బీఏసీలో నిర్ణయిస్తారు.

పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై చర్చ : ఈ సమావేశాల్లో ప్రధానంగా కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాలపై వాడీవేడి చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా కృష్ణా నదీ జలాలు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి కేటాయింపులపై లోతైన చర్చ జరగనుంది. ఈ పథకం డీపీఆర్‌ను(సమగ్ర ప్రాజెక్టు రిపోర్టు) కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి వెనక్కి పంపించగా, ఈ వ్యవహారం బీఆర్​ఎస్ హయాంలోనే జరిగిందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. గులాబీ పార్టీ నేతలు మాత్రం కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలోనే వెనక్కి వచ్చినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి బీఆర్​ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్‌ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇదే అంశంపై సభలో వాడీవేడి చర్చలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి.

వాడీవేడి చర్చ జరిగే అవకాశం : పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు అంశంపై అటు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో, ఆ తర్వాత క్షేత్రస్థాయిలో బలంగా పోరాటం చేస్తామని మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ ఇప్పటికే చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్​ ఇటీవల తెలంగాణ భవన్​లో నిర్వహించిన ప్రెస్​మీట్​లో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కూడా దీటుగానే బదులిచ్చారు. తనదైన శైలిలో ఆయన ఘాటు విమర్శలు గుప్పించారు. దీంతో ఇవాళ శాసన సభలో బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం జరగనుందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు హాట్​ హాట్​గా ఉండే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది.

నన్ను దూషించడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిగా పెట్టుకుంది : కేసీఆర్

ఫ్యూచర్‌ సిటీ పేరుతో జరిగేదంతా రియల్‌ఎస్టేట్‌ దందానే : మాజీ సీఎం కేసీఆర్

TAGGED:

TELANGANA ASSEMBLY SESSION
ASSEMBLY WINTER SESSION
KCR ATTEND ASSEMBLY SESSION
CM REVANTH REDDY
ASSEMBLY WINTER SESSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.