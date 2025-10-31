మరో 2 నెలల సమయమివ్వండి : 'ఎమ్మెల్యేల అనర్హత'పై సుప్రీంను కోరిన స్పీకర్ కార్యాలయం
సుప్రీంకోర్టును మరో 2 నెలల గడువు కోరిన స్పీకర్ కార్యాలయం - నేటితో ముగిసిన సుప్రీంకోర్టు విధించిన 3 నెలల గడువు - నలుగురు ఎమ్మెల్యేల విచారణ మాత్రమే పూర్తయినట్లు సుప్రీంకోర్టుకు నివేదన
Published : October 31, 2025 at 1:52 PM IST
Telangana Speaker on MLA Disqualification Petitions : ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్పై తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ కార్యాలయం విచారణకు మరో 2 నెలల గడువును కోరింది. నలుగురు ఎమ్మెల్యేల విచారణ మాత్రమే పూర్తయినట్లు సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించారు. పలు రకాల అంతర్జాతీయ సదస్సులు ఉండటంతో గడువు సరిపోలేదని స్పీకర్ కార్యాలయం తెలిపింది. నేటితో ఈ కేసుపై సుప్రీంకోర్టు విధించిన 3 నెలల గడువు ముగిస్తోంది.