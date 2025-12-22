ETV Bharat / state

ఈనెల 29 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ఆ అంశాలపైనే ప్రధానంగా చర్చ!

డిసెంబర్ 29 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు - నదీ జలాల అంశాలే ప్రధాన అజెండా!

Telangana Assembly Sessions
Telangana Assembly Sessions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 10:07 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 10:24 PM IST

TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS : తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు డిసెంబర్ 29 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేసింది. నదీ జలాల అంశాలే ప్రధాన అజెండాగా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, నీటి కేటాయింపులు, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై అసెంబ్లీలో చర్చించనున్నారు.

