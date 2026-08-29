ETV Bharat / state

సెప్టెంబర్ 7నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ఎమ్మెల్యేలకు శాసనసభ కార్యదర్శి సమాచారం

సెప్టెంబర్ 7నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు - సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చిన శాసనసభ, శాసన మండలి కార్యదర్శులు - ప్రజా ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశాలపై ప్రశ్నలు ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యేలకు శాసనసభ కార్యదర్శి సూచన

Telangana Assembly Sessions
తెలంగాణ అసెంబ్లీ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2026 at 7:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Monsoon Session from September 7 : సెప్టెంబర్ 7నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు శాసనసభ, శాసన మండలి కార్యదర్శులు సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

వచ్చే నెల 2లోపు ఇవి అందించాలి : వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ప్రజా ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశాలపై ప్రశ్నలు ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యేలకు శాసనసభ కార్యదర్శి సూచించారు. వచ్చే నెల 2లోపు ఇవి అందించాలని తెలిపారు. రూల్-39 ప్రకారం సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు సభలో మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ముందస్తు ప్రశ్నలను సంబంధిత శాఖలకు పంపించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమాధానాలు సిద్ధం చేయనుంది. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు శాసన సభ్యులకు కార్యదర్శి రేండ్ల తిరుపతి లేఖ రాశారు.

TAGGED:

ASSEMBLY SESSIONS
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS 2026
ASSEMBLY MONSOON SESSION
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.