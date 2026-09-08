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అసెంబ్లీలో తొలి రోజే రచ్చ రచ్చ - అధికార, విపక్షాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం

పోలీసులపై బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు దాడికి పాల్పడ్డారన్న శ్రీధర్‌బాబు - తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించాల్సిన బాధ్యత కేసీఆర్‌పై ఉందన్న శ్రీధర్‌బాబు - రాష్ట్రంలోని మహిళలందని సీఎం అవమానించారన్న కేటీఆర్‌

TELANGANA ASSEMBLY
అసెంబ్లీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 7:31 AM IST

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Telangana Assembly Sessions : అసెంబ్లీ సమావేశాల తొలి రోజు నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు బీఆర్​ఎస్, కాంగ్రెస్‌ మధ్య మాటల యుద్ధానికి దారితీసింది. మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి విషయంలో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. సబిత, సునీత కాదు రాష్ట్రంలోని మహిళలు అందరినీ సీఎం అవమానించారని ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో పోలీసులతో బీఆర్​ఎస్ సభ్యులు వ్యవహరించిన తీరుపై శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీనియర్ శాసన సభ్యులే పోలీసులపై దాడికి పాల్పడ్డారని పేర్కొన్నారు. పోలీసుల విషయంలో బీఆర్​ఎస్ నేతలు దాడికి పాల్పడటం ఏమాత్రం సమర్థనీయం కాదన్నారు.

బీఆర్​ఎస్ నేతల తీరుపై : అసెంబ్లీ సమావేశాల తొలి రోజు చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల తూటాలు పేలాయి. అక్కడ జరిగిన ఘటనలకు రాష్ట్రప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరే కారణమని బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపించింది. విపక్షం చేసిన ఆరోపణను ఖండించిన అధికార పక్షం, బీఆర్​ఎస్ నేతలు వ్యవహరించిన తీరుపై మండిపడింది. నిరసన తెలిపే క్రమంలో పోలీసులు అత్యంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరించారని బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. తొలి రోజు జరిగిన ఘటన యావత్‌ తెలంగాణ మహిళా లోకానికి జరిగిన అవమానంగా పేర్కొన్నారు. లోక్‌సభకు రాహుల్‌ గాంధీ టీషర్ట్‌ వేసుకొని వెళ్లినట్లే, తాము టీ షర్ట్‌లు వేసుకుంటే తప్పేంటి? ఏ నిబంధన ప్రకారం అడ్డుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు.

తొలిరోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల తూటాలు (ETV Bharat)

గవర్నర్ అపాయింట్​మెంట్ : మహిళా శాసనసభ్యులు సబితా ఇందారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి విషయంలో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ వ్యవహారాన్ని దృష్టి మరల్చేందుకు రేవంత్‌ రెడ్డి డైవర్షన్‌కు తెర తీశారన్న ఆయన, ఏ రూల్ ప్రకారం అడ్డుకుంటున్నారో చెప్పాలని అడిగితే సమాధానం లేదని ఆక్షేపించారు. ఈ విషయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టబోమన్న కేటీఆర్ జాతీయ మహిళా కమిషన్, మానవ హక్కుల కమిషన్‌ను కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తామని వివరించారు. ఎమ్మెల్యేలపై దాడిని వివరించేందుకు గవర్నర్ అపాయింట్​మెంట్ కోరినట్లు కేటీఆర్ చెప్పారు.

పోలీసుల కాలర్ పట్టుకోవడం : బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను శాసససభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు ఖండించారు. సభా మర్యాదను దిగజార్చేలా బీఆర్​ఎస్ నాయకత్వం సహా సభ్యులు వ్యవహరించారని శ్రీధర్ బాబు మండిపడ్డారు. గులాబీ సభ్యుల బెదిరింపులకు కాంగ్రెస్ భయపడే ప్రసక్తి లేదని తేల్చిచెప్పారు. నల్ల టీషర్టు వేసుకుంటే తప్పుకాదన్న శ్రీధర్ బాబు, నినాదాలుంటే అనుమతించకూడదని నిబంధన ఉందని చెప్పారు. పోలీసులను అసభ్య పదజాలంతో దూషించడం, వారి కాలర్ పట్టుకోవడం, దాడికి పాల్పడటం ఏమాత్రం సమర్థనీయం కాదన్నారు.

మహిళా సభ్యుల విషయంలో ఎక్కడైనా తప్పు జరిగి ఉంటే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. లోటుపాట్లు ఉంటే సరిదిద్దడంతో పాటు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో స్పీకర్‌పై బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు అహంకార పూరితమన్నారు. తాతా మధును వెంటనే సస్పెండ్‌ చేయడంతో పాటు అట్రాసిటీ కేసు పెట్టాలని శ్రీధర్‌ బాబు వ్యాఖ్యానించారు.

పోటాపోటీ నిరసనలు : బీఆర్​ఎస్​కు చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని డీజీపీని రాష్ట్ర ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ ఛైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య ఆదేశించారు. అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో జరిగిన ఘటనలను నిరసిస్తూ పలు జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్‌, బీఆర్​ఎస్ శ్రేణులు పోటాపోటీ నిరసనలు చేపట్టాయి.

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TAGGED:

CONG VS BRS
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