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పంచాయతీరాజ్ చట్టం-2018 సవరణ బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం

పంచాయతీరాజ్ చట్టం-2018 సవరణ బిల్లు శాసనసభ గురువారం ఆమోదం తెలిపింది. ఇకనుంచి గ్రామ పంచాయతీల సొంత ఆదాయం సమీపంలోని నేషనల్ బ్యాంకులో జమ చేసుకునేలా చేసిన చట్ట సవరణకు సభ్యులు ఆమోదం తెలిపారు.

Minister Seethakkas Clarification on the Panchayat Raj Act Amendment
అసెంబ్లీలో పంచాయతీ రాజ్ చట్ట సవరణపై వివరణ ఇస్తున్న మంత్రి సీతక్క (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 5:10 PM IST

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Telangana Panchayat Raj Act Amendment Bill Passed : పంచాయతీరాజ్ చట్టం 2018 సవరణ బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. ఇవాళ సభలో చర్చ అనంతరం సవరణ బిల్లుకు సభ్యులు ఆమోదం తెలిపారు. బిల్లును బుధవారం మంత్రి సీతక్క సభలో ప్రవేశపెట్టారు. కొత్త సవరణ ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీలు సొంత ఆదాయాన్ని సమీపంలోని నేషనల్ బ్యాంకులో జమ చేసుకునేలా చట్ట సవరణ చేశారు. ప్రస్తుతం గ్రామపంచాయతీల సొంత ఆదాయం ట్రెజరీలో జమ చేస్తున్నారు.

స్థానిక సంస్థలు కొంత సంక్షోభంలో పడ్డాయి

పంచాయతీ రాజ్ చట్ట సవరణపై మంత్రి సీతక్క వివరణ ఇచ్చారు. రెండేళ్లుగా 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోయాయన్న మంత్రి సీతక్క ఎన్నికల తర్వాత పెండింగ్‌ నిధులు ఇప్పుడిప్పుడే విడుదల అవుతున్నాయని తెలిపారు. కేంద్రం నుంచి దాదాపు రూ.700 కోట్ల పెండింగ్‌ నిధులు రావాల్సి ఉందని, స్టాంపుడ్యూటీని 2018లోనే తొలగించటం స్థానిక సంస్థలు కొంత సంక్షోభంలో పడ్డాయని చెప్పారు.

గ్రామ పంచాయతీ భవనాలను నిర్మిస్తున్నాం

గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతినెలా రూ.54 కోట్లు విడుదల చేస్తున్నామన్న మంత్రి సర్పంచ్‌లకు పెండింగ్ ఉన్న నిధుల్లో పంచాయతీరాజ్‌శాఖ నుంచి ఏమీ లేవని స్పష్టం చేశారు. ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేల ఫండ్స్‌ పనులు చేసి పంచాయతీరాజ్‌శాఖను అడుగుతున్నారని తెలిపారు. వివాదాల వల్ల ఎన్నికలు జరగని గ్రామాలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిధులు ఇస్తోందని సభకు వివరించారు.

"రెండేళ్లుగా 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోయాయి. ఎన్నికల తర్వాత పెండింగ్‌ నిధులు ఇప్పుడిప్పుడే విడుదల అవుతున్నాయి. కేంద్రం నుంచి దాదాపు రూ.700 కోట్ల పెండింగ్‌ నిధులు రావాల్సి ఉంది. స్టాంపుడ్యూటీని 2018లోనే తొలగించటం స్థానిక సంస్థలు కొంత సంక్షోభంలో పడ్డాయి. గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతినెలా రూ.54 కోట్లు విడుదల చేస్తున్నాం. పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ నుంచి సర్పంచ్‌లకు పెండింగ్ ఉన్న నిధుల్లో ఏమీ లేవు. గ్రామపంచాయతీ భవనాలను పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ ద్వారానే నిర్మిస్తున్నాం. వివాదాల వల్ల ఎన్నికలు జరగని గ్రామాలకు రాష్ట్రప్రభుత్వమే నిధులు ఇస్తోంది" - సీతక్క, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి

TAGGED:

PANCHAYAT RAJ ACT AMENDMENT
పంచాయతీరాజ్ చట్టం
MINISTER SEETHAKKA
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