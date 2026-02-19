ఈ నెల 26 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు - 28న బడ్జెట్!
ఈ నెల 23న కేబినెట్లో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం - ఈనెల 26 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉండే అవకాశం - 10-15 రోజులు బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించే యోచనలో ప్రభుత్వం
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 12:10 PM IST
Telangana Budget Session 2026 : ఈ నెల 26 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాల విశ్వసనీయ సమాచారం. దానిపై ఈనెల 23న జరగబోయే కేబినెట్లో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 28న అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ సమావేశాలు దాదాపు 10 నుంచి 15 రోజులు నిర్వహించే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.