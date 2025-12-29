ETV Bharat / state

జనవరి 2 నుంచి 7వరకు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు

స్పీకర్​ ఛాంబర్​లో ముగిసిన బీఏసీ సమావేశం - జనవరి 2 నుంచి 7వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం - రేపట్నుంచి జనవరి 1 వరకు సమావేశాలకు విరామం

Telangana Assembly BAC Meeting Updates
Telangana Assembly BAC Meeting Updates (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 3:20 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 4:04 PM IST

Telangana Assembly BAC Meeting Updates : శాసన సభ స్పీకర్​ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్ అధ్యక్షతన బీఏసీ(బిజినెస్ అడ్వయిజరీ కమిటీ) సమావేశం జరిగింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలపై బీఏసీ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు జనవరి 2 నుంచి 7వ తేదీ వరకు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. స్పీకర్​ ఛాంబర్​లో జరిగిన బీఏసీ సమావేశానికి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్​బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్​లు హాజరయ్యారు. మహేశ్వర్‌రెడ్డి, అక్బరుద్దీన్‌ తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీ పనిదినాలు ఎజెండాను ఈ సమావేశంలో ఖరారు చేశారు.

15 రోజులు సమావేశాలు జరపాలని పట్టుపట్టాం : బీఏసీ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్​రావు మాట్లాడారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు 15 రోజులు జరపాలని పట్టుపట్టామని వివరించారు. వారం రోజులు జరిపి మళ్లీ బీఏసీ పెడతామన్న స్పీకర్ చెప్పారన్న హరీశ్​రావు అసెంబ్లీలో పీపీటీ ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరామన్నారు. ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటారని స్పీకర్​ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్ అన్నారని ఆయన వివరించారు. గతంలో కాంగ్రెస్​కు అవకాశం ఇవ్వనందుకు బహిష్కరించామని భట్టి విక్రమార్క అన్నారని హరీశ్​ గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు మీరు(కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం) ఇవ్వకపోతే మేము బాయ్​కాట్​ చేయాలా అని అడిగామన్నారు. ​

32 అంశాలపై చర్చించాలని కోరాం : బీజేపీ శాసనసభా పక్షనేత ఏలేటి మహేశ్వర్​ రెడ్డి మాట్లాడుతూ శాసనసభ సమావేశాలు కనీసం 20 రోజులైనా నిర్వహించాలని కోరామన్నారు. 32 అంశాలపై చర్చించాలని కోరినట్లుగా వివరించారు. జనవరి 2 నుంచి 7 వరకు సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారని వివరించారు. జనవరి 7న మళ్లీ బీఏసీ సమావేశం ఉంటుందని తెలిపారు. 2 రోజులు సమావేశాలు పెట్టి చేతులు దులుపుకోవటం సరికాదని వివరించారు.

