సకురా ప్రోగ్రాంతో జపాన్ వెళ్లిన తెలంగాణ అమ్మాయి - ఏరోనాటికల్ శాస్త్రవేత్త కావడమే లక్ష్యమంటోంది!
ఇన్స్పైర్ మానక్ పోటీలో గెలిచిన ముకుమ్ అక్షర - భారత్ నుంచి వెళ్లిన విద్యార్థులలో కీలక పాత్ర పోషించిన కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అమ్మాయి - జపాన్ వెళ్లాలనే చిన్ననాటి కలను నెరవేర్చుకున్నానన్న అక్షర
Published : August 7, 2026 at 1:34 PM IST
Telangana Girl To Japan for Sakura : పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులలో విజ్ఞానశాస్త్రం పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించేందుకు, ప్రభుత్వం ఏటా 'ఇన్స్పైర్-మానక్' పోటీలను నిర్వహిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు పది లక్షల మంది విద్యార్థులు తమ ప్రాజెక్టులను నమోదు చేసుకుంటారు. పాల్గొన్న వారిలో నుంచి 51 మంది అత్యుత్తమ విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి, 'సకురా' కార్యక్రమం కింద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అభ్యసించేందుకు జపాన్కు పంపుతారు. ఇటీవల జపాన్ను సందర్శించిన భారత బృందంలో కాగజ్నగర్లోని నవోదయ విద్యాలయ విద్యార్థిని 'ముకుమ్ అక్షర' కీలక పాత్ర పోషించింది. అక్షర తన జపాన్ పర్యటన అనుభవాలను, అభిప్రాయాలను ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు.
నోబెల్ గ్రహీతలతో మాట్లాడే అవకాశం : ముకుమ్ అక్షర నాలుగో తరగతిలో ఉన్నపుడు జపనీస్ కార్టూన్లు చూసి జపాన్ సాంకేతికతకు గొప్ప అభిమానిగా మారినట్లు చెప్పారు. అప్పట్లో ఆమె ఆ దేశ గొప్పతనం గురించి ఒక వీడియోను రూపొందించి, దానికి వాయిస్ఓవర్ కూడా అందించినట్లు చెప్పారు. ఆరు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ పర్యటన ఒక మరపురాని అనుభవమని అక్షర చెప్పారు. మిరైకాన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ సైన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సందర్శన సమయంలో భారత ప్రతినిధి బృందానికి ఆమె నాయకత్వం వహించారనన్నారు. టోక్యోలోని జపాన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏజెన్సీని సందర్శించడం ద్వారా, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాలలో ఆ దేశం సాధించిన అద్భుతమైన పురోగతిని వారంతా ప్రత్యక్షంగా చూశారనన్నారు. నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడే అవకాశం లభించిందని చెప్పారు.
నవోదయ విద్యాలయంలో ఏడో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు, మా ఉపాధ్యాయుని మార్గదర్శకత్వంలో, నేను వరి గడ్డితో మొక్కల కుండీలను తయారు చేసి, కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి ఒక పరిష్కారాన్ని అందిస్తూ, 'ఇన్స్పైర్-మానక్' ప్రాజెక్ట్గా నమోదు చేశాను. నేను తొమ్మిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైంది. నేను పదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు జపాన్ సకురా కార్యక్రమానికి ఎంపికయ్యాను. కానీ వయోపరిమితి కారణంగా గత సంవత్సరం వెళ్లలేకపోయాను.ఈసారి నేను ఈ అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుని, ఏడేళ్లుగా ఉన్న నా చిన్ననాటి కలను నెరవేర్చుకున్నాను - ముకుమ్ అక్షర, నవోదయ విద్యార్థిని
ఏరోనాటికల్ శాస్త్రవేత్త కావడమే లక్ష్యం : జాక్సా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కార్యకలాపాలు, ఉపగ్రహాలు, సాంకేతికతను చూసి ఆశ్చర్యపోయామని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అక్కడి మెయికే ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులతో కూడా మాట్లాడామని అన్నారు. వారి బోధనా పద్ధతులు, స్వేచ్ఛాయుత, స్వతంత్ర అభ్యాసం పట్ల విద్యార్థుల దృక్పథం వారికి ఆదర్శంగా నిలిచాయని చెప్పారు. 'జపాన్లోని వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అక్కడి ప్రశాంతత, పరిశుభ్రత, ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సౌకర్యాల కల్పన, ఆత్మనిర్భర సంస్కృతి ఇతర అంశాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి' అని చెప్పారు. తిరిగి వచ్చినప్పటి నుంచి సైన్స్, టెక్నాలజీ, పరిశోధనల పట్ల అక్షర ఆసక్తి పెరిగిందన్నారు. భవిష్యత్తులో ఏరోనాటికల్ సైంటిస్ట్గా మారాలని అనుకుంటున్నట్టుగా తెలిపారు.
YUVA : జోగులాంబ టూ జపాన్ - టాలెంట్ టెస్ట్లో సత్తా చాటిన స్టూడెంట్