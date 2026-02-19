ETV Bharat / state

బయోరంగానికి కేరాఫ్‌ అడ్రస్​గా తెలంగాణ - ముగిసిన బయో ఆసియా సదస్సు

2 రోజుల పాటు జరిగిన బయో ఆసియా సదస్సు - లైఫ్ సైన్సెస్, ఫార్మా, బయో రంగాలపై చర్చ -టెక్నాలజీలో వస్తున్న మార్పులపై ప్రధానంగా చర్చలు -కృత్రిమ మేధ ద్వారా పరిశోధనలు చేయాలని నిర్ణయం

Telangana as Care-of Address for Bio Sector
Telangana as Care-of Address for Bio Sector (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 8:13 AM IST

Telangana as Care-of Address for Bio Sector : హైదదరాబాద్‌ వేదికగా నిర్వహించిన బయో ఆసియా సదస్సు ముగిసింది. రెండు రోజులపాటు జరిగిన ఈ సదస్సులో లైఫ్ సైన్సెస్, ఫార్మా, బయో టెక్నాలజీలో వస్తున్న మార్పులపై ప్రధానంగా చర్చలు జరిగాయి. కృత్రిమ మేథను ఉపయోగించుకొని ఫార్మా, లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా పరిశోధనలు చేయాలని సదస్సులో నిర్ణయించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పలు సంస్థలు ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. తెలంగాణ నుంచి ఇప్పటికే మెడిసిన్స్ దేశ, విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఆ రంగాన్ని మరింత ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రప్రభుత్వం బయో ఆసియాను నిర్వహించింది. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న అవకాశాలు వివరిస్తూ కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. దాదాపు రూ. 1700 కోట్లు పెట్టుబడిగా పెట్టేందుకు వివిధ సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి.

మరో ఐదేళ్లలో ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఇదే! : హైదరాబాద్‌ను "ల్యాబోరేటరీ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్‌గా" తీర్చిదిద్ది రాబోయే ఐదేళ్లలో లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో 25 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను తీసుకురావడమే ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 5 లక్షల మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించాలని ప్రణాళిక రచించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం తెచ్చిన కొత్తలైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ గురించి బయో ఆసియా సదస్సులో ప్రధానంగా చర్చించారు. ఏఐను ఉపయోగించుకొని ఔషధాలు కనుగొనడం, బయోలాజిక్స్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ లో ఆటోమేషన్, రోగి జన్యువులు, జీవనశైలి ఆధారంగా చికిత్స అందించడం వంటి అంశాలపై సదస్సులో చర్చించారు. క్యాన్సర్ చికిత్సలో వస్తున్న అధునాతన వైద్యంపైనా నిపుణులు ప్రసంగించారు. ఆర్థిక సదస్సును దావోస్‌లో ఎలా నిర్వహిస్తున్నారో బయో రంగంలోనూ ఈ సదస్సు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించేలా ఎదుగుతోందని ప్రభుత్వం నమ్మకంతో ఉంది.

''రీసెంట్​గా ప్రధాన మంత్రి కూడా అదే మాట అన్నాడు. అందుకనే కొత్త డ్రగ్స్​ ఏఐ డ్రగ్స్​ న్యూ పర్పస్​, న్యూ కాంబినేషన్​ చేయగలిగితే కూడా ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. మనం ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ పర్టికులర్​ పదార్థాలు తయారు చేయవచ్చు అని చెప్పారు. ఇలా చేస్తే ఇదే హైదరాబాద్​లోని మొదటి ఏఐకి సంబంధించిన డ్రగ్​ అవుతుంది.'' - మార్కండేయ, వేల్ టాంక్ నిర్వాహకులు

120 అంకుర పరిశ్రమలు ఎంపిక : బయో ఆసియా సదస్సులో పలు స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ఆమ్జెన్, లిలీ, నోవార్టిస్, భారత్ బయోటెక్, సాయిలైఫ్ సైన్సెస్, డాక్టర్ రెడ్డీస్, హెటిరో వంటి సంస్థలు స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశాయి. అంకుర పరిశ్రమలు తమ ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించేందుకు బయో ఆసియాను వేదికగా ఉపయోగించుకున్నాయి. బయో ఆసియా సదస్సులో పాల్గొనడానికి పలు అంకుర పరిశ్రమలు దరఖాస్తు చేసుకోగా వాటిలో నుంచి 120 ఎంపిక చేశారు. మెడికల్ టెక్నాలజీ, మెడికల్ డివైజెస్, బయో ఫార్మా, సెల్-జీనోమ్ థెరపీ, ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ అందించే సంస్థలు 40కి పైగా స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశాయి. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన 5 అంకుర పరిశ్రమలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సదస్సులో పాల్గొనడానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 500 సంస్థలకు చెందిన 4వేల 500 మందికి పైగా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. 4 వేలకు పైగా బీ2బీ చర్చలు జరిగాయి. బయో ఆసియాను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని వచ్చే ఏడాది మరింత పకడ్బంధీగా సదస్సు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

''మీరు కెమెరా వెనకాల ఒక వేలు పెట్టి చూశారా? లేకపోతే ఒకసారి పెట్టి చూడండి. మీరు పెట్టిన వేలు స్క్రీన్​పైన ఆ కలర్​ రెడ్​గా కనిపిస్తుంది. అదే సమాచారాన్ని మా అప్లికేషన్​ ఆరు ప్రిన్సిపుల్​ను ఉపయోగించి దానిలో నుంచి 120 పారామీటర్ల డేటా తీస్తుంది. దానిలో ముఖ్యంగా మీ బీపీ ఎలా ఉంది. ఇన్సులిన్, షూగర్​, స్ట్రేస్​ లెవెల్స్​ ఉన్నాయా? బాడీ ఎలా వర్క్​ చేస్తుందనేది అనాలిసిస్​ చేస్తాం.'' - డా.సాయినాథ్, అక్యూలీ ల్యాబ్స్ టెక్నికల్ హెడ్ రవిశేఖర్, ఫార్మాడెమ్ సొల్యూషన్స్ ఎండీ

