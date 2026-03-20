బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ ఆమోదం - కాసేపట్లో అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం - బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపిన మంత్రివర్గం - శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క
Published : March 20, 2026 at 11:50 AM IST
Telangana Budget 2026 Allocations : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో రాష్ట్ర బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కాసేపట్లో రాష్ట్ర ఆదాయ వ్యయాల నివేదిక-బడ్జెట్ను శాసనసభలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమమార్క, శాసనమండలిలో ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి ప్రవేశపెడతారు.