వానరాలతో పరేషాన్ - రక్షణ పొందేందుకు ఇదే సింపుల్ సొల్యూషన్!
ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కోతుల బెడద పెద్ద సమస్యగా మారింది. జనావాసాల్లోనే ఉంటూ ప్రజలపై దాడికి దిగుతున్నాయి. దీనికి పరిష్కారంగా ఐకార్ మాజీ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త వాసుదేవ రావు కొన్ని సూచనలు చేశారు.
Published : October 4, 2026 at 1:59 PM IST
Solutions To Monkeys Nuisance : ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో వానరాల వల్ల సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. వాటి ద్వారా పంటలకు, ఆస్తులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది. అడవుల నరికివేత, పట్టణీకరణ పెరగడం వల్ల కోతులు క్రమంగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అక్కడి పరిసరాల్లో స్థిరపడి, స్థానిక వాతావరణానికి అలవాటుపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వాటికి పట్టణాలు, గ్రామాల్లోనే ఆహారం సులభంగా లభించడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లోనే తిష్ఠ వేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలుమార్లు మనుషులతో అదుపు తప్పి ప్రవర్తిస్తున్నాయి. అవి చేసే గాయాలతో రేబిస్ సోకే ప్రమాదం ఉండటతో ప్రజలు హడలిపోతున్నారు. మరి కోతుల బెడద నుంచి తప్పించుకోవడానికి, వాటి నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం.
ఈ రకం కోతులతోనే ఎక్కువ నష్టం
మన దేశంలో ఎన్నో రకాల కోతులున్నాయి. ముఖ్యంగా 9 రకాల మెకాక్లు, 11 రకాల లంగూర్లతో పాటు మరొకటి సాధారణ రకం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హనుమాన్ లంగూర్, రిసస్ మెకాక్, బోనెట్ మెకాక్ రకాల వానరాలు సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. హనుమాన్ లంగూర్ అడవుల్లో నివసిస్తుండగా బోనెట్ మెకాక్ (పొడవాటి తోక), రిసస్ మెకాక్ (పొట్టి తోక) మైదాన ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తాయి. వీటిలో రిసస్ రకం కోతులు ఎక్కువ నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.
కట్టడి చేసేందుకు ఐకార్ చర్యలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం కోతుల బెడదను తీవ్రంగా పరిగణించి, వాటిని కట్టడి చేసే బాధ్యతలను ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్(ఐకార్)కు అప్పగించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రస్తుతం వానరాల నియంత్రణ పద్ధతులను అన్వేషిస్తున్నారు. అయితే వానరాలు ఇలా గ్రామాలు, నగరాల్లోకి రావడానికి అటవీ విస్తీర్ణం తగ్గిపోవడం, పండ్ల చెట్ల కొరతే ప్రధాన కారణమని గుర్తించారు. దీనికి పరిష్కార మార్గంగా వాటికి అవసరమయ్యే పండ్ల తోటలను సాగు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా వానరాలను అడవుల హద్దుల్లోనే ఉంచాలని భావిస్తున్నట్లు ఐకార్ సలహాదారు, మాజీ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త వాసుదేవ రావు తెలిపారు. అలాగే వానరాల నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఆయన పలు సూచనలు చేశారు.
ఇలా చేయండి
- కోతులపై ఫ్లాష్లైట్ వేస్తే భయపడి పారిపోతాయి. సాధారణంగా కొండముచ్చులు లేదా పెద్ద చింపాంజీలను చూసినా బెదురుతాయి. కొంతమంది రైతులు తమ పొలాల్లో ఈ జంతువుల బొమ్మలను ఉంచుతున్నారు.
- కోతులు ఘాటైన వాసనలను ఇష్టపడవు. అపార్ట్మెంట్లలోని బాల్కనీలు, భవనాల టెర్రస్లపై అల్లం, వెనిగర్, వెల్లుల్లి రసం లేదా కారం పొడిని చల్లడం ద్వారా అవి ఆ ప్రాంతాల్లోకి రాకుండా నివారించొచ్చు.
- కోతులు తరచుగా వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఎండిన కొమ్మలు, ఆకులను కాల్చాలి. ఈ క్రమంలో కొన్ని పచ్చని ఆకులను కూడా వేయడం వల్ల వచ్చే పొగతో వాటికి కలతగా అనిపించి, అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతాయి.
- ఒక సీసాలో నీటిని నింపాలి. తర్వాత అందులో బ్లూ లేదా ఇతర కలర్లను కలపాలి. సూర్యరశ్మి ఆ సీసాపై పడితే అది కాంతిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆ మెరుపును చూసినా కోతులు పారిపోతాయి.
- హిమాచల్ప్రదేశ్లో రైతులు తమ పంటలు, పండ్ల తోటల చుట్టూ సౌరశక్తితో పనిచేసే కంచెలను ఏర్పాటు చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇచ్చింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎలక్ట్రానిక్ సౌండ్ పరికరాలను కూడా వాడుతున్నారు. కోతులను తరిమేయడానికి పొలాల్లో లౌడ్స్పీకర్లతో ఏనుగుల అరుపులు, సింహాలు గర్జించినట్లు, కుక్కలు మొరగడం లాంటి శబ్దాలను ప్లే చేస్తున్నారు. అల్ట్రాసోనిక్, లేదా తుపాకీ కాల్పుల వంటి సౌండ్లు చేసే సోలార్ పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
పలు రాష్ట్రాల్లో ఇలా చేస్తున్నారు
కోతులకు ప్రధాన సమస్య ఆహారం. ఇందుకోసం అవి అన్వేషిస్తూ పొలాలు, గ్రామాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఊరికి దూరంగా వాటికి ప్రత్యేకంగా ఆహారం అందించే ఏర్పాట్లు చేయడం ద్వారా వాటిని అక్కడికే పరిమితం చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ పద్ధతిని కేరళలో అమలు చేస్తున్నారు. కోతులను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శాస్త్రీయ పద్ధతిని ప్రతిపాదించింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఈ విధానం విజయవంతమైంది. ఇందులో భాగంగా మగ కోతులకు శస్త్రచికిత్స చేసి వెంటనే వదిలేస్తున్నారు. ఇక ఆడ కోతులను ఆపరేషన్ తర్వాత రెండు రోజుల పాటు పరిశీలించి విడుదల చేస్తున్నారు. మన రాష్ట్రంలోని నిర్మల్ జిల్లాలోని సారంగాపూర్లో కోతుల పునరావాసం, సంతాన నియంత్రణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఇవి చేయొద్దు
- జనావాసాల్లో వానరాలకు నేరుగా ఆహారం పెట్టే అలవాటు చేయొద్దు. ఒక్కసారి అలా చేసినా అవి తరచుగా వస్తూనే ఉంటాయి.
- బాల్కనీల్లో, ఇంటి బయట ఆహార వ్యర్థాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. చెత్తబుట్టలు వాటి కంటికి కనిపించకుండా ఉంచాలి.
- కోతులు ఎదురైనప్పుడు లేదా దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు భయంతో పారిపోవద్దు.
- వానరాల కళ్లలోకి నేరుగా చూస్తే వాటిపై దాడి చేసేందుకు వచ్చిన శత్రువుగా భావించి మీదకు వస్తాయి.
- మీ చేతుల్లో ఆహారం లేదని సూచించడానికి ఖాళీ చేతులను చూపించాలి. ఇది మీ వద్ద వాటికి తీసుకోవడానికి ఏమీ లేదన్న సంకేతం ఇస్తుంది.
- కోతులను వెక్కిరించడం, భయపెట్టడానికి ప్రయత్నించడం, అరవడం లేదా కర్రలు విసరడం వంటివి చేస్తే అవి ఎదురుదాడికి దిగుతాయి.
- ఒకవేళ కోతి దాడి చేసి గాయపరిస్తే ఆ ప్రాంతాన్ని సబ్బుతో కడిగి వెంటనే వైద్యుణ్ని సంప్రదించాలి. యాంటీ రేబిస్ ఇంజెక్షన్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
పంటలకు 'సౌర కంచె' రక్షణ - కోతులు, అడవి పందులపై రైతుల విజయం