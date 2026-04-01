తెలంగాణ అమర్నాథ్ యాత్రకు వేళాయే - లింగమయ్యను దర్శించుకునేందుకు తరలివస్తున్న భక్తులు
తెలంగాణ అమరనాథ్ యాత్రగా పేరుగాంచిన సలేశ్వరం జాతర ప్రారంభం - ఏటా మూడు రోజులపాటు సలేశ్వరం జాతరను ఘనంగా నిర్వహణ - భక్తుల కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ప్రభుత్వం
Published : April 1, 2026 at 7:28 AM IST
Saleshwaram Jatara Begins Today : తెలంగాణ అమరనాథ్ యాత్రగా పేరుగాంచిన సలేశ్వరం జాతర ప్రారంభమైంది. చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి నుంచి ఏటా మూడు రోజులపాటు సలేశ్వరం జాతరను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. చెంచుల ఆరాధ్యదైవమైన లింగమయ్యను దర్శించుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు లక్షల సంఖ్యలో తరలివస్తారు. దట్టమైన అమ్రాబాద్ పులల అభయార్ణ్యంలో ఎత్తైన కొండల నుంచి జాలువారే అందమైన జలపాతానికి దిగువన వెలసిన లింగమయ్యను దర్శించుకుని తరిస్తారు. ఏటా కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే జరిగే జాతరకు వచ్చే భక్తుల కోసం ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా 3 రోజుల జాతర : నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలం అమ్రాబాద్ పులల అభయారణ్యంలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఎత్తైన కొండల నడుమ, అందంగా జాలువారే జలపాతాల దిగువన వెలసిన చెంచుల ఆరాధ్య దైవం లింగమయ్య జాతర ప్రారంభమైంది. ఏటా చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే సలేశ్వరం జాతర జరుతుంది. నాలుగైదు కిలోమీటర్ల మేర కొండలు, ఎక్కిదిగి కాలినడకన స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడం ఈ జాతర ప్రత్యేకత. ఏటా ఈ జాతరకు తెలంగాణ, ఆంధ్రా, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుంచి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివస్తుంటారు. కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే స్వామివారి దర్శనార్థం అటవీశాఖ భక్తులను అనుమతి ఇస్తుంటారు.
జాతరకు ఎలా వెళ్లాలంటే? : సలేశ్వరం జాతరకు రావాలనుకునే భక్తులు ముందుగా నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలం మన్ననూరుకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఫర్హాబాద్ చేరుకుని పులుల అభయారణ్యంలోకి ప్రవేశించాలి. సుమారు 15 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే రాంపూర్ పెంట వస్తుంది. వాహనాలు అక్కడి వరకే అనుమతిస్తారు. ఆర్టీసీ బస్సులు సైతం అక్కడి వరకే వెళ్తాయి. అక్కన్నుంచి మరో ఒకటిన్నర కిలోమీటర్లు ఆటోల్లో సలేశ్వరానికి చేరుకోవచ్చు. తరువాత సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల మేరు కాలినడక, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో కొండలు ఎక్కి, దిగితూ ఎత్తైన జలపాతం దిగువకు చేరుకోవాలి. అక్కడే కొండల నడుమ వెలసిన స్వామివారిని చేరుకుని దర్శించుకుని తిరుగు పయనమవ్వాలి.
జాతర కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : అడవికి, వన్యప్రాణులకు ఎటువంటి నష్టం కలగనిరీతిలో అధికారులు జాతర కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. వాహనాలు వెళ్లే వరకు రహదారుల్ని మరమ్మతు చేశారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం చిన్నచిన్న బైపాస్లు సిద్ధం చేశారు. వాహనాల, భక్తుల రద్దీని డ్రోన్ల సాయంతో తెలుసుకోనున్నారు. బందోబస్తు కోసం 300 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని వినియోగిస్తున్నారు. భక్తుల వైద్య సేవలకు జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య అధికారి నేతృత్వంలో అప్పాయిపల్లె, రాంపూర్ పెంట, సలేశ్వరం లోయలో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా ఉప వైద్యాధికారి పర్యవేక్షణలో 3 రోజులు 24 గంటల పాటు వైద్య సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు.
భక్తుల అంచనా మేర ఏర్పాట్లు సిద్ధం : అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగులను తరలించేందుకు రాంపూర్పెంట, పుల్లాయిపల్లె, ఫర్హాబాద్ చౌరస్తాలో అంబులెన్సులను సిద్ధం చేశారు. గతేడాది 3 లక్షల వరకు భక్తులు లింగమయ్య స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈసారి అదే సంఖ్యలో భక్తులు రావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆర్డబ్య్లూఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఫర్హాబాద్ చౌరస్తా, పుల్లాయిపల్లె, రాంపూర్ పెంటలో అన్నదాన శిబిరాలు, చెప్పులకుర్వ వద్ద నీటి ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేశారు.
ఇలా చేయకండి : జాతరలో పాల్గొనే భక్తులు అటవీ ప్రాంతాన్ని కలుషితం చేయొద్దని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, చిప్స్ ప్యాకెట్లు, పాలిథిన్ కవర్లు తీసుకురావద్దని కోరుతున్నారు. ఒక వేళ తీసుకువస్తే వాటిని మార్గమధ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక పాయింట్లలో వదిలేయాలని సూచిస్తున్నారు. అన్నదానం చేసే భక్తులు స్టీల్ పాత్రలు, పింగాణీ ప్లేట్లు, ఆకులతో తయారు చేసిన ప్లేట్లు మాత్రమే ఉపయోగించాలని కోరారు.
