'తెలంగాణలో వ్యవసాయానికి 12 గంటల కరెంట్ - ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇలా లేదు'
DISCOMS Report on Electricity Usage TG : తెలంగాణలో కరెంటు కొరత ఉన్నా వ్యవసాయానికి 12 గంటలు విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు డిస్కంలు పేర్కొన్నాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నివేదించాయి.
Published : October 25, 2026 at 12:55 PM IST
DISCOMS Report on Electricity Usage TG : ఎల్నినో కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విద్యుత్ కొరత ఏర్పడింది. దీంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో వ్యవసాయ బోర్లకు చాలా తక్కువ సమయం విద్యుత్ సరఫరా అవుతోందని డిస్కంలు తెలిపాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రోజుకు 10 గంటలు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 9 గంటలు, మహారాష్ట్రలో 8 గంటలు, కర్ణాటకలో 7 గంటలు మాత్రమే విద్యుత్ సరఫరా అవుతోందని చెప్పాయి. అనేక రాష్ట్రాలు పగటిపూట సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఉండే సమయంలోనే వ్యవసాయానికి విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నాయని తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (డిస్కం)లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నివేదికలో పేర్కొన్నాయి.
కానీ తెలంగాణలో మాత్రం రోజుకు 12 గంటలకు పైగా వ్యవసాయానికి విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు డిస్కంలు వెల్లడించాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 30.60 లక్షల వ్యవసాయ బోర్లకు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. 2022 ఖరీఫ్ పంట సాగు సీజన్లో విద్యుత్ వినియోగం 2,640.70 కోట్ల యూనిట్లు వినియోగించగా, 2026లో అదే సీజన్లో 3,947.20 కోట్ల యూనిట్లకు పెరిగింది. ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయ రంగంలో విద్యుత్ వినియోగం అదనంగా 20 శాతం పెరిగింది.
కొందామన్న అందుబాటులో లేదు
రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న అధిక డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఎక్స్ఛేంజీలో కొందామన్నా అందుబాటులో ఉండటం లేదని డిస్కంలు తెలిపాయి. గత నెల 7 నుంచి ఈ నెల 15 వరకు రాష్ట్రంలో రోజుకు సగటున 3 కోట్ల యూనిట్ల విద్యుత్ కొరత (గత నెల 8న అత్యధికంగా 3.64 కోట్ల యూనిట్లు) ఏర్పడింది. వర్షాలు సరిగా కురవకపోవడంతో శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ ప్లాంట్లలో జల విద్యుదుత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గడంతో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది. గత సంవత్సరం అక్టోబర్లో జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి 138.30 కోట్ల యూనిట్లుగా ఉండగా, ఈ సంవత్సరం అదే నెలలో అది 14.4 కోట్ల యూనిట్లకు పడిపోయింది.
రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని సవాళ్లు
నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయని, వాటిని అధిగమించడానికి పొదుపుగా వినియోగించడంతో పాటు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డిస్కంలు నివేదికలో తెలిపాయి. సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యే పగటిపూట డిమాండ్ పెరిగితే కొంత మేరు విద్యుత్ను మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పింది. అయితే రాత్రి, తెల్లవారుజాము సమయాల్లో కొరత ఏర్పడుతోందని వెల్లడించింది.
తక్కువ నీటిని ఉపయోగించే వర్షాధార పంటల సాగును ప్రోత్సహించడం వల్ల విద్యుత్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది. సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు తక్కువ విద్యుత్ వినియోగ విధానాలను అవలంబించేలా ప్రోత్సహించాలి. ఇళ్లలో, అపార్ట్మెంట్లలో తక్కువ విద్యుత్ వినియోగించే విద్యుత్ సామాగ్రి వినియోగించేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి. పెరుగుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా ముందుగానే విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలపై దృష్టి పెట్టాలని డిస్కంలు పేర్కొన్నాయి.
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