మొయినాబాద్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు
ACB Searches Town Planning Officer House : ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారన్న ఆరోపణలపై మొయినాబాద్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ గుండు వాణి ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు చేస్తోంది.
మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం (ETV Bharat)
Published : November 16, 2026 at 10:57 AM IST
మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ గుండు వాణి ఏసీబీ వలకు చిక్కారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారన్న ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ వాణి నివాసంతో పాటు బంధువుల ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాలు సహా మొత్తం 10 చోట్ల తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. స్థిర, చరాస్తుల వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆరా తీస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఆదాయ వనరులు, ఆస్తుల సమీకరణపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.